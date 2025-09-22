“Regálenlo": aficionados critican a jugador que vale 5 millones de euros, aunque en Pumas lo defienden

José Caicedo es el jugador que los aficionados de Pumas criticaron y exigen su salida a través de redes sociales, ya que influyó en el marcador en el último duelo de la UNAM en el que dejó escapar una victoria en casa al empatar 1-1 contra Tigres . Pese a no ser del agrado de los seguidores auriazules, el jugador que vale en el mercado 5 millones de euros tiene el respaldo de la directiva.

Caicedo jaló de la playera a un rival dentro del área, por lo que el árbitro marcó penal. Esta jugada le costó a Pumas 2 puntos, pues a minutos del silbatazo final Tigres empató el partido. El colombiano, quien llegó a la UNAM para el Apertura 2024 , se ganó las críticas de los aficionados por esta acción.

“No cabe duda, el enemigo está en casa y su nombre es José Caicedo”, posteó el usuario @CarlitosCU_. Mientras que @PumasExperto cuestionó el actuar del mediocampista, pues luego de cometer el penal no hace el intento de ir por el rebote ante la parada de Keylor Navas. “Después de eso, en un tiro de esquina a favor comete otra falta”, se lee en X. Otro comentó: “regálenlo”.

X Aficionados de Pumas cuestionaron el accionar de José Caicedo en el juego ante Tigres

Pumas le da respaldarazo a José Caicedo, pese a las críticas de la afición

José Caicedo ha sido blanco de críticas no solo después del partido ante Tigres, sino a lo largo de su estancia en Pumas, pues para este Apertura 2025 sonó para marcharse del club, pero esta versión fue desmentida por la directiva, que defendió al mediocampista en una conferencia de prensa.

“A pesar de que existe un sector que no va a estar de acuerdo, Caicedo es un jugador fundamental y es un grandísimo jugador, de los mejores de la liga. Por ende, existen muchos equipos interesados en él, pero es un pivote trascendental en nuestro equipo. Te puedo garantizar que no va a salir”, declaró Eduardo Saracho, Director de Estrategia Deportiva.

Cabe destacar que las declaraciones del directivo de la UNAM fueron el 20 de agosto de este año, cuando el club presentó a José Juan Macías y Alan Medina como refuerzos para el Apertura 2025.