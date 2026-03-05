Mientras en Pumas ganaba 12 millones, este es el sueldo de Érik Lira en Cruz Azul

Así como se dice que Érik Lira será una de las bajas de Cruz Azul para la Liguilla (habría reemplazo), también se sabe que el pivote se ha vuelto una pieza inamovible en el esquema de Nicolás Larcamón, donde no solo es titular indiscutido, sino que también porta el brazalete de capitán y es de los mejores pagados (gana más que en Pumas).

Al igual que ocurrió con la evolución salarial de César Montes, el crecimiento financiero de Lira ha sido exponencial. Mientras que en su etapa con Pumas UNAM ya destacaba por su calidad; su llegada y consolidación en la Máquina Cementera lo han catapultado a tener un mejor sueldo que el que tenía en el Pedregal.

El salario de Érik Lira: Cruz Azul casi duplica lo que percibía en CU

Durante su última etapa con el conjunto universitario, el pivote era el quinto jugador mejor pagado de la plantilla, según los registros de Salary Sport. En aquel entonces, Lira percibía un salario anual de 12 millones de pesos, lo que representaba una cifra cercana a los 680 mil dólares. Aunque era un sueldo competitivo, era menor que ahora.

Érik Lira se mete al top de los mejores pagados en La Máquina

Por otra parte, los reportes indican que Cruz Azul ajustó las condiciones del mediocampista para blindarlo ante el interés europeo. Actualmente, el capitán de 25 años recibe un sueldo aproximado de 23 millones de pesos anuales (cerca de 1.3 millones de dólares por temporada). Se sitúa en la parte alta de la escala salarial del equipo.

Rendimiento de Érik Lira: Cruz Azul vs. Pumas UNAM

Tomando como referencia las métricas de BeSoccer, plataforma líder en análisis estadístico, el desempeño de Érik Lira muestra una madurez superior desde su traspaso, por lo que es titular indiscutido con Los Cementeros. A continuación, presentamos los indicadores clave de su trayectoria en ambas instituciones: