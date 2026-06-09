¡De REGRESO a la Liga MX! Los Seleccionados Nacionales que podrían regresar a México tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Tras la participación de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, el panorama de varios futbolistas nacionales en Europa cambiará drásticamente, abriendo la puerta para un regreso masivo a la Liga BBVA MX de cara al Apertura 2026.

Los grandes del balompié mexicano ya han comenzado los sondeos y las negociaciones para repatriar el talento azteca.

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César 'Chino' Huerta: Toluca lo espera con los brazos abiertos

A su salida de Pumas con rumbo al Anderlecht de Bélgica, el panorama lucía brillante para el 'Chino'. Sin embargo, tras una complicada etapa de adaptación en el Viejo Continente donde le costó consolidarse y vivió una grave lesión. Una vez concluido el torneo mundialista, de acuerdo a los disitintos reportes, Huerta se convertirá en nuevo jugador de los Diablos Rojos del Toluca.

César Montes: El 'Cachorro' apunta a ser el gran bombazo de Cruz Azul

El rumor que suena con más fuerza en los pasillos del futbol mexicano es el regreso de César Montes. El defensor central, que actualmente milita en el futbol europeo, se ha convertido en la prioridad absoluta para La Máquina de Cruz Azul tras la posible salida de Gonzalo Piovi. La directiva cementera busca un líder para la zaga de cara a la temporada post-Mundial y las negociaciones están sumamente avanzadas para sellar su vuelta definitiva a México.

Raúl Jiménez: Fiel a los Wolves a pesar de esuchar a su corazón

El 'Lobo de Tepeji' fue intensamente vinculado con un regreso romántico al Club América, además de recibir sondeos por parte de la MLS para jugar en Los Ángeles. No obstante, con el duro golpe que significó el descenso del Wolverhampton a la Championship (segunda división de Inglaterra), el atacante mexicano habría decidido regresar para demostrarles lealtad en las islas británicas, firmando su regreso para buscar el ascenso tras su paso por el Fullham, cerrándole la puerta a la Liga MX por el momento.

Edson Álvarez: El sueño imposible de Rayados de Monterrey

Los Rayados han puesto la mira muy en alto con el capitán de la Selección Mexicana. La directiva regiomontana sueña con incorporarlo como su gran pilar para el mediocampismo tras la llegada de Matías Almeyda. Pese al interés y el poderío económico del conjunto de la Sultana del Norte, la realidad es que el regreso del 'Machín' es sumamente complejo; el propio mediocampista ha reiterado en constantes ocasiones que su prioridad absoluta es mantenerse en la máxima competencia del balompié europeo.

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