Luego de las polémicas Novak Djokovic ya entrena en Dubái

El actual número uno del mundo, Novak Djokovic , ya se prepara a su regreso a las canchas, el cual será en el ATP 500 Dubái 2022. El tenista serbio se encuentra trabajando con intensidad en las instalaciones del torneo que no le obliga a contar con la vacunación completa.

“Me alegro de poder volver a jugar el lunes. Echo de menos el tenis después de todo lo que he pasado”, confesó Nole durante una conferencia en el torneo de Dubái.

Postura antivacunas de Djokovic

Su rechazo a la vacuna contra el Covid-19 hizo que no pudiera participar en enero en el Abierto de Australia, primer gran torneo de la temporada, lo que dio paso a un problema judicial y a la victoria final del español Rafael Nadal, gran rival de Djokovic, en la pelea por ser el tenista con más Grand Slam de la historia (el mallorquín alcanzó en Melbourne el Grand Slam número 21 de su carrera).

Nole ha sido centro de atención tras unas polémicas declaraciones en las que asegura que fiel a sus principios no piensa vacunarse, aunque esto signifique perderse los Grand Slam.

“Como deportista de élite tengo que chequear muy bien cualquier cosa que me meta en el cuerpo y que pueda cambiar aunque sea un 0,5% de mi estado. Quiero ser muy cauteloso con esto y viviré con las consecuencias de no haberme vacunado. Elijo centrarme en las cosas que he conseguido y estoy agradecido por ello. Creo que tengo tiempo por delante y espero que el futuro me depare lo mejor”, comentó Novak.

Apoyo de colegas y el regreso de Nole

A su llegada a Dubái, el tenista serbio también comentó sobre la respuesta general de sus compañeros de profesión.

“La verdad es que recibí mensajes de varios tenistas, pero siempre a nivel privado ya que no querían hablar públicamente del asunto. Lo comprendo, las cosas estaban difíciles. Me sorprendió gratamente Nick Kyrgios y le agradezco mucho todo lo que dijo, así como a todos los que me apoyaron, como Alizé Cornet”, sentenció Nole que este lunes regresa a las canchas de tenis.