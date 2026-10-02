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Fútbol

Compañero de Cristiano Ronaldo: “me han instruido que no hable de esto”

La polémica entre Portugal y Cristiano Ronaldo sigue al rojo vivo; sus compañeros no pueden hablar de lo sucedido

Compañero de Cristiano Ronaldo decide no hablar sobre lo sucedido

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

La tensión dentro de los vestidores de Portugal sigue al rojo vivo. Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de la selección portuguesa luego de haber tenido diferencias con el entrenador Jorge Jesús, presúntamente por haber regresado a su rol de jugador suplente en el equipo. Ahora, la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) ordenó a sus futbolistas no hacer eco en el tema.

Esto se vio con el defensa Renato Veiga, a quien se le impidió hablar sobre lo sucedido con Cristiano Ronaldo luego de que Portugal venciera a Dinamarca este pasado jueves 1 de octubre por la UEFA Nations League. El defensa central siguió las órdenes de la FPF y, ante las reiteradas consultas sobre lo sucedido, decidió guardar silencio.

Renato Veiga decide no hablar ante la prensa sobre Cristiano Ronaldo

Tras dejar sus sensaciones del triunfo sobre los daneses, Veiga fue consultado sobre la situación que envuelve al seleccionado europeo y ‘CR7’. Antes de emitir cualquier palabra de su boca, Renato observó a uno de los jefes de prensa de Portugal que se encontraba allí y, posteriormente, marcó su postura de no hablar sobre el tema.

“Tengo una relación muy cercana con Cristiano Ronaldo y él sabe que le tengo un gran cariño, pero me han indicado que no puedo hablar sobre el asunto, así que…”, expresó el defensor portugués. Ante nuevas preguntas, el jugador del Villarreal respondió: “No puedo hablar de ello, lo siento, de verdad que no puedo hablar”.

Renato Veiga no habla sobre Cristiano Ronaldo

Jorge Jesús se refirió a lo sucedido con Cristiano Ronaldo

Luego del triunfo de Portugal por 4-2, el entrenador pasó por conferencia de prensa y, si bien no dio más detalles, reafirmó su postura: "Continúo pensando de la misma manera. Hay jugadores con estatus, pero las reglas son las mismas para todos. En mi carrera de entrenador siempre he pensado así", expresó Jorge Jesús.

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Estas declaraciones se suman a las que brindó durante la previa del partido, donde aseguró que "explicaré todo después del último partido. Llevo muchos años en el fútbol y sé que no hice nada que debería haber causado que las cosas fueran diferentes". Finalmente, avisó que "después del partido contra Noruega hablaremos de este tema. No me esconderé ni huiré de él".

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