Resultados de hoy 6 de diciembre | Octavos de final Qatar 2022

Previo a los compromisos del martes 6 de diciembre, ya se tenían definidos tres de los cuarto enfrentamientos de los cuartos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, Países Bajos vs Argentina, Croacia vs Brasil, Inglaterra vs Francia, y el último se definiría con los ganadores de los duelos España vs Marruecos y Portugal vs Suiza.

España vs Marruecos

Las actividades del día arrancaron en el estadio Education City. España se presentó como amplia favorita ante una Selección de Marruecos quien dio la campanada en el Grupo F al terminar líder, por encima de Croacia y Bélgica.

El trámite del partido fue el esperado en cuanto a la posesión del balón de la Roja, sin embargo, el conjunto ibérico nunca pudo abrir el cerrojo marroquí y de 13 remates, solo uno fue con dirección a portería.

El cotejo no vio goles, ni en el tiempo regular, ni en el alargue. Se definió desde los once pasos. Un agigantado guardameta, Bono, se convirtió en héroe nacional al detener dos penales. La Furia no consiguió sacudir la red mientras que el Camello Mecánico anotó tres penaltis, dejando así fuera a la España de Luis Enrique ante el asombro del mundo.

Portugal vs Suiza

El segundo partido del día nos recibió con una nueva sorpresa, Portugal y Suiza se verían la cara y el estratega luso decidió dejar a Cristiano Ronaldo en el banquillo.

En la ceremonia de los himnos, la prensa se aglomeró frente a la banca en la que estaba sentado el ‘Bicho’ para capturar el momento.

Durante el partido, los de Fernando Santos no extrañaron al ‘Comandante’, abrieron temprano el marcador con un golazo de Gonçalo Ramos, quien anotó el primer hat-trick de la competición. Pepe, Guerreiro y Leao también marcaron y el encuentro finalizó con una paliza de 6-1. El de la honra de las cruces rojas lo hizo Manuel Akanji.

Marruecos y Portugal será el partido de cuartos que faltaba.

