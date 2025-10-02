deportes
Nota

Resultados de HOY miércoles 1 de octubre en el Mundial Sub-20

Este miércoles 1 de octubre se disputaron cuatro partidos en la Copa del Mundo Sub-20, conoce los resultados en el certamen internacional de categoría inferior

Gilberto Mora, jugador de la Selección Mexicana Sub-20
Oscar Rodríguez
Selección Azteca
La Copa del Mundo Sub-20 sigue su marcha. Este miércoles 1 de octubre, hubo actividad en el Grupo C y D, compromisos que empiezan a definir el futuro de la competencia a falta de una fecha en la Fase de Grupos.

Te puede interesar: Prensa de España se rinde ante Gilberto Mora por sus goles en el Mundial Sub 20: “Perla mexicana, está siendo el mejor del torneo”

Resultados de HOY 1 de octubre en el Mundial Sub-20

Dirigidos por Eduardo Arce, la Selección Mexicana y España igualaron 2-2 en un partido en el que Gilberto Mora tuvo todos los reflectores. Con un doblete del jugador de 16 años de edad que milita en los Xolos de Tijuana, México y ‘La Rojita’ dividieron puntos.

Por su parte sus rivales en el mismo sector, Brasil y Marruecos, se enfrentaron más tarde y el cuadro de ‘Los Leones del Atlas’ obtuvo la victoria frente a la escuadra sudamericana por marcador de 2-1.

El el Grupo D, Argentina se hizo de su segunda victoria tras vencer 4-1 a Australia. Mientras que Italia y Cuba igualaron 2-2 en la Fecha 2 del campeonato.

Para el jueves 2 de octubre, Estados Unidos se mide a Francia, Colombia tiene como rival a Noruega, Sudáfrica se enfrenta a Nueva Caledonia y Nigeria se cita con Arabia Saudita en el cierre de la Jornada 2 de la Fase de Grupos.

Te puede interesar: ¡HÉROE! Gilberto Mora marca DOBLETE ante España en el Mundial Sub-20; VIDEO de su segundo gol

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
