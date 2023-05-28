Resumen Chivas 2-3 Tigres | Liga BBVA MX | Final VUELTA Clausura 2023

En un vibrante duelo que se definió en tiempo extra, Tigres se coronó campeón del torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA MX. El gol de Guido Pizarro fue el definitivo para coronar al conjunto dirigido por Robert Dante Siboldi en el Estadio Akron.

En el primer tiempo del juego, Chivas tomó ventaja de dos goles; sin embargo, con tantos de André-Pierre Gignac y Sebastián Córdova se empató el marcador y el juego llegó a tiempo extra donde Guido Pizarro fue el autor de la anotación definitiva.

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Tigres consiguió su octavo título de Liga BBVA MX

Con el triunfo ante Chivas, Tigres se coronó por octava ocasión en la primera división del futbol mexicano. Con el título, el conjunto regio superó a Pumas y Pachuca; además, igualó a León en campeonatos conseguidos de Liga BBVA MX.