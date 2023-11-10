Resumen Mazatlán Toluca
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Resumen: Mazatlán 1-0 Toluca | Jornada 17 del Apertura 2023

Dentro de la última jornada del Apertura 2023, Mazatlán llegó a casa buscando un triunfo que los metiera en la fase final y lo consiguió sobre el Toluca

Por: Azteca Deportes