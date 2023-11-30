Puebla vs Tigres
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Resumen Puebla 2-2 Tigres | Ida Cuartos de Final, Apertura 2023

Revive las acciones del juego de Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2023 entre Puebla y Tigres. Empate 2-2 en la cancha del Estadio Cuauhtémoc

Por: Azteca Deportes

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