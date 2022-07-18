Resumen: Puebla 1-2 Pumas | Jornada 2 Apertura 2022 | Liga MX Femenil

En la segunda jornada del Apertura 2022 de la Liga BBVA MX Femenil, Puebla sumó su segunda derrota consecutiva, pero marcó su primer tanto de la campaña gracias al pie de Fátima Bracamonte.

El primer gol del encuentro se dio rápidamente, en el minuto 3’, cuando la capitana universitaria, Marilyn Díaz, recibió el esférico después de un mal despeje defensivo, que remató de primera y entró pegado al poste de Karla Morales.

Las “Enfranjadas” intentaron sobreponerse a este error, pero las felinas se mantuvieron encima y generaron peligro. En el 29’, Paola Chavero remató de cabeza en el límite del área chica, tiro que Morales no rechazó de forma exitosa por estar lejos de la jugada, pero una defensa poblana logró sacar el esférico de zona de peligro.

En el primer minuto del tiempo complementario Fátima Bracamonte igualó el marcador con un disparo cruzado desde fuera del área que entró a la red lateral y al que Miriam Aguirre no pudo llegar.

Después de esto, la intensidad del encuentro se fue a tope; el balón estuvo en un ir y venir de oportunidades para ambas escuadras. En el 74’, con la frustración de no poder adentrarse al área de Puebla, Samantha López tiró de media distancia que penetró el arco.

Este fue el segundo triunfo consecutivo de Pumas, mientras que las de la Franja no han podido sumar puntos en lo que va del Apertura 2022.