Fútbol
RESUMEN: São Paulo vs Flamengo | J1 | Brasileirao | TV Azteca Deportes

São Paulo y Flamengo protagonizaron un duelo intenso en la Jornada 1 del Brasileirão 2026, transmitido por TV Azteca Deportes. Flamengo se adelantó en el marcador con un gran gol de Plata, pero el Tricolor paulista dio vuelta al resultado con un cabezazo de Luciano y un remate letal de Danielzinho para sellar la victoria 2-1.

Brasileirao

Por:  Azteca Deportes

