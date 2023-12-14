Tigres América final Apertura 2023
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Resumen: Tigres 1-1 América | Ida de la Final del Apertura 2023

La ida de la Final del Apertura 2023 llegó con un vibrante empate entre Tigres y América, que dejó todo abierto para la vuelta en el Estadio Azteca

Por: Azteca Deportes

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