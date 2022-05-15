VIDEO: Brutal gancho de Zurdo Ramírez para vencer por KO a Boesel

El mexicano Zurdo Ramírez sigue demostrando ser uno de los mejores boxeadores de la actualidad, pues además de mantener su invicto nos regaló un brutal KO al alemán Dominic Boesel, quien sólo aguantó hasta el round 4.

La pelea se dio en la división de los semipesados y Zurdo Ramírez no tuvo ningún problema para controlar a su rival, pues con golpes constantes, poderosos y bien conectados, sacó una victoria importante.

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Gilberto ahora aspira a combatir ante Dmitry Bivol, campeón de la AMB de la división, pues luego de que hace unos días derrotó a Canelo Álvarez, el de Mazatlán, Sinaloa, confesó que él podría noquear al ruso.

Esa pelea entre el Zurdo Ramírez y Dmitry Bivol sólo está en planes más no ha iniciado una negociación oficial, así que ya veremos si se llega a dar o no.

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La marca del Zurdo Ramírez

Después de noquear a Dominic Boesel, el boxeador mexicano llegó a una marca de 44-0, donde 30 de sus triunfos han llegado por la vía del KO y aspira a seguir conquistando victorias y campeonatos mundiales.

