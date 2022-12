“Queremos nuestra revancha": Van Gaal sobre enfrentar a Argentina

De cara a la ronda de Cuartos de Final, en la que Países Bajos se enfrenta a Argentina el viernes 9 de diciembre, el entrenador de ‘La Naranja Mecánica’, Louis Van Gaal, destaca a Lionel Messi en un encuentro que considera una revancha por la Semifinal del Mundial de Brasil 2014.

“Messi es un jugador que puede decidir un partido en una acción individual. En la semifinal que jugamos contra Argentina en el 2014 no tocó un balón y perdimos en los penaltis. Ahora queremos nuestra revancha”, dijo el estratega neerlandés de 71 años de edad en conferencia de prensa.

Louis Van Gaal vive su tercera etapa como entrenador de Países Bajos. Lleva diecinueve encuentros seguidos sin perder. Ahora, aspira a realizar un buen papel antes de dejar el cargo de nuevo. “En principio me retiraré, pero nunca se debe decir nunca”, indicó.

Vaan Gaal asegura que pueden ser Campeones en Qatar 2022

El director técnico, que sustituyó en verano del 2021 a Frank De Boer, recalcó que asumió el cargo en la selección por el interés del futbol neerlandés.

“Nunca puedes decir nunca pero no sabes qué ofertas pueden llegar a la mesa”, agregó.

Días atrás Van Gaal señaló que su equipo puede ser campeón del mundo en Qatar 2022 y así terminar con una etapa de forma exitosa.

“Dije que podemos serlo, no que lo vayamos a ser. Pero podemos serlo. Pero si al final no lo somos no podemos decir que hayamos fracasado”, subrayó.

El encuentro entre Países Bajos y Argentina, correspondiente a los Cuartos de Final del Mundial de Qatar 2022, se va a disputar el viernes 9 de diciembre en la cancha del Estadio Lusail. El equipo que logre avanzar, va a tener como rival a Croacia o Brasil.

