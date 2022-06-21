Revive lo mejor de las finales de PS4 y Xbox de la Fut Azteca Ecup

Un mes de competencia está por llegar a su final con el objetivo de encontrar al mejor jugador de FIFA de nuestro país, que se enfrentará en la gran final nacional del Fut Azteca Ecup, para buscar su clasificación al torneo internacional que lleva el mismo nombre.

Este lunes 20 de junio se celebró la final de los torneos de PS4 y Xbox, dejando como a los mejores de cada rama a Xpharm y Panquedeus respectivamente.

Ahora estos dos por players se enfrentarán a un duelo por la clasificación al Fut Azteca Ecup que se desarrollará en las instalaciones de TV Azteca el próximo sábado 25 de junio.

Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos, Luis Roberto Alves “Zague” y compañía le abrirán las puertas de México a los mejores talentos del simulador de futbol, con la mejor narración del balompié nacional del magno evento organizado por Azteca Esports y TV Azteca Deportes.

