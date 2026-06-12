Fue figura del tricampeonato del América; hoy es criticado por su físico con 30 años

El Club América logró, hace unos años, lo que parecía imposible en la historia de los torneos cortos: el tricampeonato. Esta situación se dio gracias al increíble nivel de la plantilla que el conjunto azulcrema fraguó a lo largo de tres años, misma que pudo obtener estos logros en el campo.

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Entre estos futbolistas destacó Richard Sánchez, un elemento que jugó como mediocampista de contención y que, en esencia, fue parte fundamental de los campeonatos que el Club América obtuvo hace año y medio. Ahora, el paraguayo ha sido duramente criticado por su aspecto físico.

¿Por qué Richard Sánchez, figura del tricampeonato del América, es criticado en redes?

Richard Sánchez llegó al América procedente del Olimpia de Paraguay en 2019, mientras que su salida se dio en 2025; es decir, después del tricampeonato que logró con el club, mismo en donde fue una pieza vital en el esquema de André Jardine ya sea como titular o uno de sus primeros cambios.

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El DT confirmó que Richard Sánchez estará disponible para el partido del miércoles y podría disputar sus primeros minutos de la temporada.



El mediocampo suma jerarquía y una nueva alternativa de peso.

⁰¿Vuelve cachorro prime? 👀🐶 pic.twitter.com/ADlYcRXg5R — El Hincha Franjeado (@HinchaFranjeado) March 2, 2026

Después de perder minutos en el campo, el paraguayo tomó la decisión de dejar la Liga BBVA MX para dar paso al Racing de Avellaneda y, posteriormente, su retorno al Olimpia. Es precisamente en este equipo en donde ha recibido muchas críticas debido a su aspecto físico.

Y es que, por medio de redes sociales, se ha hecho viral una fotografía del volante de 30 años de edad con un evidente problema de peso, el cual se refleja en la zona del rostro. Ante ello, el tricampeón de la Liga BBVA MX ha sido duramente criticado por no cuidar su aspecto pese a ser jugador de uno de los cuadros más grandes de su país.

¿Cuáles son los números de Richard Sánchez en el América?

Además de sumar tres títulos de forma consecutiva con el América, Richard Sánchez también presume números individuales realmente llamativos con el club. Y es que, en un lapso de seis años, el guaraní registró 18 anotaciones y 27 pases a gol en 210 duelos disputados.