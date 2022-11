Richarlison, de soltar una bala en la favela a ser el héroe de Brasil

La Selección de Brasil llegó a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 rodeada de grandes expectativas y su debut estuvo a la altura. El despliegue físico de los serbios no sirvió para frenar un ataque que encontró en Richarlison a su elemento más destacado.

Debido al doblete y la espectacularidad de su segunda anotación, la presentación mundialista del delantero del Tottenham fue memorable, porque –además- cuenta con los antecedentes para ser considerada el épico desenlace (con continuación pendiente) de una gran historia que comenzó en las Favelas.

GOOOL Richarlison pone el tercero para Brasil

Recientemente, en una entrevista con el Diario AS, el ‘9’ de la ‘verdeamarela’ compartió detalles sobre su vida antes del profesionalismo y el oficio que tuvo que desempeñar para sobrevivir a las condiciones socioeconómicas en las que nació.

“Mi infancia fue muy pobre. Desde pequeño, veía a mis padres trabajando todo el día y todos los meses era difícil tener suficiente dinero para llegar al mínimo. Entonces, trabajé vendiendo golosinas, helados o café para ayudar en casa y trabajaba en el campo para apoyar a mis padres”, relató.

La historia de Richarlison en Brasil

Su niñez transcurrió en el barrio de Nova Venecia, una zona conocida por la injerencia de la mafia en cada sector de la sociedad y, en consecuencia, un alto índice de violencia e ilegalidad. Entre esos elementos, Richarlison vivió un episodio terrorífico que casi termina con su vida.

“Volví de la escuela de futbol con mis amigos y había una persona que pensaba que yo estaba vendiendo drogas en su área. Ahí, me apuntó con la pistola en la cabeza y me amenazó, pero tuve la tranquilidad de explicarle que estaba de camino a mi casa y que no vendía ni consumía drogas. Me quisieron pegar un tiro, pero el futbol me salvó la vida, literalmente”, contó en la misma charla.

Hoy, con 25 años de edad, el atacante brilla en la máxima justa del balompié y busca emular a Ronaldo Nazário, su gran ídolo y segundo máximo artillero de los Mundiales