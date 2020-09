Hasta pronto Shazier

Uno de los video que se ha vuelto viral casi de inmediato tras hacerse público fue el emotivo mensaje que grabó Ryan Shazier anunciando que oficialmente se convertía en ex jugador de la NFL. Durante dos minutos y veintidós segundos el jugador explica y agradece a quienes estuvieron a lo largo del camino rumbo a su recuperación, así como lo que sería de él en esta nueva etapa.

Ryan comprobó lo frágil que es la vida después de la lesión en la espina dorsal en el 2017, una jugada que había repetido una y otra vez a lo largo de su camino dentro del fútbol americano desde los cincos años hasta ese fatídico 4 de diciembre. El diagnóstico no era favorable, la movilidad que conocía se vería seriamente limitada.

16 meses después su vida tendría un retorno a una nueva dinámica aunque con un costo que le hubiese encantado no tener que pagar, retirarse de la NFL. Mil diez días después de ese accidente dentro del campo Ryan no solo camino de vuelta sino que además podría decirse que sufrió una reconfiguración en su cosmovisión, en su forma de ver el mundo. De un diagnóstico de no caminar a poder bailar el día de su boda; sin duda un jugador (ahora ex jugador) que es un sobreviviente, incansable luchador y ejemplo de que a pesar de las adversidades que se presenten en el camino no hay que perder de vista un objetivo.

En esta ocasión no importa si apoyas a un equipo o no, sino que es una historia de éxito que tuvo un final feliz.

Cerraré este recorrido con un fragmento del mensaje que publicó Ryan Shazier:

“Me alejaré del juego y veré que más tiene la vida para ofrecerme y se que el fútbol siempre tendrá algo reservado para mí. Escucharán de mí pronto con todas las cosas que estaré haciendo. Quiero agradecer a mi esposa mis padres, entrenadores por su pasión y paciencia, a los Steelers, no hubo un día en que no viniera a ver mi progreso”.

Por Eduardo Ruiz.