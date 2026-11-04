River Plate estaría decidido a sacar a Gabriel Milito de Chivas: todo lo que se sabe

En las últimas semanas crecieron los rumores sobre la posibilidad de renovación de Gabriel Milito en Chivas. En tanto, el nombre del entrenador argentino volvió a aparecer entre las opciones de River Plate para ocupar su banquillo, mientras desde Argentina aseguran que el técnico habría rechazado esa posibilidad en el pasado, pero ahora irían a la carga por él.

Así como hace meses Milito ya había sonado para dirigir a River, ahora desde Argentina revelaron que el club lo tiene en carpeta a pesar de que había recibido una respuesta negativa. Según el periodista Nicolás Distassio, el estratega de Guadalajara fue determinante al comunicar que no aceptaría la propuesta en su momento, pero el interés resurgió.

|Crédito: Chivas de Guadalajara

¿Gabriel Milito podría llegar a River Plate?

El nombre del entrenador de Chivas aparece entre las alternativas que analiza River Plate ante la incertidumbre sobre su futuro deportivo. De acuerdo con Distassio, Milito es uno de los dos directores técnicos que más gustan en la institución, junto con Eduardo Domínguez, actualmente vinculado al Atlético Mineiro.

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En el programa F12 de ESPN, el periodista explicó que ambos son opciones difíciles de contratar. “Con Milito creo que también, pero Milito fue determinante y dijo que no en su momento”, afirmó el reportero.

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Por ahora, no está claro si existió un contacto directo entre River y el entrenador. Lo que trascendió es que la directiva argentina conoce su postura y que el director técnico antes no estaba dispuesto a dejar su proyecto en Guadalajara. No obstante, ahora no se sabe qué futuro le depara si no logra un buen resultado en la Liguilla del Apertura 2026.

No se sabe si Gabriel Milito renovará contrato en Chivas

Mientras aparecen versiones sobre el interés de River, Chivas espera definir la continuidad de Milito. El entrenador tiene al Guadalajara en la pelea por los primeros puestos del Apertura 2026, después de un comienzo de torneo con resultados irregulares.

Correa y River quedaron eliminados de los octavos de final de la Copa Sudamericana por Independiente Santa Fe.|@angelcorrea32

El Guadalajara afronta la recta final de la fase regular y busca cerrar en la mejor posición posible antes de la Liguilla. En ese contexto, la renovación de Milito sigue siendo un tema pendiente y todavía no se anunció un acuerdo.

Por el lado de River Plate, también se mencionó la posibilidad de un regreso de Ramón Díaz, un entrenador histórico para el club y respaldado por parte de su afición. Por ahora, no hay confirmación de una negociación con Milito ni de una decisión definitiva sobre su futuro en Chivas.

