Fue campeón de la Champions League, ahora podría enfrentar al Cruz Azul de Huiqui

Los próximos seis meses serán realmente movidos para la Máquina de Cruz Azul, institución que llega al torneo Apertura 2026 como vigente campeón de la Liga BBVA MX pero que, sin embargo, tendrá que disputar un total de cuatro campeonatos tanto nacionales como continentales.

cruz azul

Uno de ellos es precisamente la Leagues Cup, torneo que enfrenta a lo mejor de la Liga BBVA MX con la MLS y en el que Cruz Azul ha decepcionado en las últimas ediciones. Ahora bien, ¿sabías que en este campeonato el club celeste podría medirse a Robert Lewandowski?

¿Cruz Azul podría enfrentar a Robert Lewandowski en la Leagues Cup?

Como sabes, el centro delantero polaco terminó su estancia en el Barcelona de España para llegar a la MLS a través del Chicago Fire, institución tradicional del balompié norteamericano que formará parte de la Leagues Cup, por lo que será aquí en donde se medirá a Cruz Azul.

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Cabe mencionar que Robert Lewadoswki es considerado uno de los mejores delanteros de la última época pues, además de convertirse en un goleador de élite con el Barcelona, llegó a ganar la UEFA Champions League en el 2019 con el Bayern Múnich de Alemania.

¿Cuándo podría ser el partido entre Cruz Azul y el Chicago Fire?

Cabe mencionar que, además de Cruz Azul, el Chicago Fire también enfrentará a escuadras como Necaxa y Santos Laguna. El conjunto dirigido por Joel Huiqui, por su parte, tendrá que medirse a instituciones de la MLS como lo son el New York City FC y el Philadelphia Union.

Por lo pronto, vale mencionar que el juego entre Cruz Azul y Chicago Fire, mismo en donde podría aparecer el propio Robert Lewandowski, está programado para llevarse a cabo el jueves 13 de agosto en el Toyota Park en punto de las 19:00 horas, tiempo centro de México.