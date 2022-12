Robert Lewandowski sabe del gran reto que será enfrentar a Francia

Pese a la derrota ante la Argentina de Messi, en el tercer partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022, el combinado polaco logró la clasificación a los octavos de final, donde se enfrentarán a Francia, hecho que Robert Lewandowski lo califica como un gran reto.

Robert Lewandowski reconoció la mala imagen de su selección ante la Albiceleste, pero mostró la satisfacción de poder disputar la siguiente ronda de la fiesta más grande del futbol, frente a la vigente campeona del certamen, Francia.

Zague analiza a Robert Lewandoski |Calidad de Campeonato

“Es un gran reto para nosotros pero vamos a divertirnos, a dar lo mejor de nosotros y a luchar. Francia es un gran equipo, campeón del mundo y puede repetir. Es un reto pero tenemos que jugar mejor que hoy”.

Te puede interesar: El mensaje de Luis Chávez tras la eliminación de México

Lewandowski aceptó el poco desempeño en el área rival, además de reconocer la superioridad del equipo dirigido por Lionel Scaloni. “Hemos perdido y no hemos tenido opciones, pero jugar contra Argentina ha sido difícil para nosotros”.

El compromiso pudo ser más abultado, luego de que Lionel Messi tuviera una oportunidad de marcar por la vía del penal, pero el guardameta de la Juventus, Wojciech Szczęsny que con una buena intervención logró mantener el empate al momento de esa jugada.

Sin posibilidades de gol para Robert Lewandowski

“Lo hemos intentado pero ellos iniciaron la segunda parte con su primer gol rápido y desde entonces lo han tenido más fácil. Tienen a grandes jugadores, brillantes, que nos lo han puesto muy difícil, pero al final igualmente estamos contentos por jugar los octavos de final”, reconoció él de 34 años.

Te puede interesar: “Mi penal fallado fortaleció al equipo": Lionel Messi

Fue un día duro para Lewandowski que no tuvo una sola ocasión de gol al no pisar Polonia el área de Argentina. “Hoy me ha tocado ser el primer defensor pero si juegas para tu Selección tienes que pasar por todas las situaciones. Para mí no hay problema por no tener ocasiones. Estoy feliz por pasar a octavos. Argentina había perdido el primer partido pero ha ido jugando mucho mejor partido a partido hasta convertirse en una de las favoritas al título”.