El mensaje de Luis Chávez tras la eliminación de México

Luis Chávez vivió un día de contrastes en el último partido de fase de grupos para la Selección Mexicana en Qatar 2022 frente a su similar de Arabia Saudita. Con un tiro libre que probablemente terminará entre los mejores goles del Mundial, el mediocampista invitó a pensar que el pase a los octavos de final era posible.

No obstante, la victoria 2-1 ante el combinado árabe no fue suficiente. México se quedó a un gol de lograr la hazaña y Argentina, junto con Polonia, fueron los dos equipos del Grupo C que consiguieron avanzar en primer y segundo lugar, respectivamente.

“Nos propusimos ganar el partido, obviamente ya con el 2-0 sentíamos que estábamos cerca, pero lamentablemente la desatención atrás nos terminó costando la calificación”, declaró Chávez en entrevista con Azteca Deportes , refiriéndose a la anotación del cuadro asiático en los últimos minutos.

El lado B de Luis Chávez , defensa de la Selección Mexicana | Seamos Héroes

El jugador de 26 años atribuyó la eliminación a lo hecho en los encuentros anteriores contra el conjunto argentino (0-2) y el polaco (0-0).

“Yo creo que más que nada los primeros dos partidos les dimos mucha oportunidad, mucho el balón, no hicimos lo que veníamos haciendo normalmente y eso nos terminó perjudicando”, compartió al finalizar el encuentro de este miércoles en el Estadio Lusail.

Chávez y el futuro del Tata Martino

Al ser cuestionado por su futuro con la Selección Mexicana, el centrocampista reconoció su deseo por seguir defendiendo dicha playera, sea con el argentino Gerardo Martino como entrenador o con cualquier otro.

“Sí, ojalá, yo voy a seguir trabajando para poder estar aquí y haciendo lo mejor en mi club. No sé si vaya a seguir el cuerpo técnico, si venga otro, pero yo voy a seguir luchando para poder representar a este país”, mencionó Chávez, quien también envió un mensaje a la afición luego de la eliminación “Agradecerles por todo el apoyo, a pesar de los malos resultados siempre han estado ahí”, sentenció.

Luis Chavez sobre el tweet del Bayern Leverkusen

El mediocampista mexicano, no dejó pasar la oportunidad y se refirió a l tweet publicado por la cuenta del Bayern Leverkusen de la Bundesliga.

“Contentos que equipos así se fijen en uno y a ver si hablan con Pachuca para hacer algún movimiento” finalizó.