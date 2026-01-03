Roberto Carlos dejó el hospital, tras la operación de corazón ocurrida en las últimas horas del 2025

El ex futbolista brasileño y leyenda del Real Madrid y su selección, Roberto Carlos dejó en recientes horas el hospital en Brasil, en donde fue operado del corazón presuntamente el 31 de diciembre y de la cual el ex lateral dio una aclaración sobre el motivo de la cirugia y el resultado.

El campeón del mundo con Brasil, puso en tensión al mundo del futbol, cuando se dio a conocer que en Brasil, tuvo una revisión médica de rutina por un trombo en una de sus piernas, lo que no suponía un tema de riesgo, pero en la consulta y con los estudios complementarios se hizo el hallazgo de un problema en su corazón que apuntaba a que una parte importante de su corazón no funcionaba o inclusive que habría sufrido un infarto.

Por esos motivos, se especuló que el brasileño fue operado de urgencia y que el mismo procedimiento se alargó por tres horas, pero una vez que el jugador salió del quirófano y pudo ponerse en contacto, sacó un comunicado breve en el que decía toda la verdad.

Roberto Carlos, siempre supo de a cirugía que tendría y estaba así programado

Roberto Carlos sacó en sus redes, un texto en el que buscó terminar con especulaciones y versiones que sostenían que habría sufrido un infarto y explicó que todo estuvo agendado y programado y volvería a sus actividades deportivas, de trabajo y personales a la brevedad.

"Me gustaría aclarar información reciente que ha estado dando vueltas. Recientemente me sometí a un procedimiento médico preventivo, planeado de antemano con mi equipo médico. El procedimiento fue exitoso, y estoy bien. No sufrí un ataque al corazón.

Me estoy recuperando bien, y con ganas de volver al fitness completo y reanudar mis compromisos profesionales y personales pronto.

Agradezco sinceramente a todos por los mensajes de apoyo, cuidado y preocupación. Me gustaría tranquilizar a todos que no hay motivo de preocupación".

Y es que los reportes no fueron tal vez precisos y generaron consternación en el futbol mundial.

Roberto Carlos dejó el hospital sin mayores inconvenientes

El viernes, el anotador de uno de los goles más comentados en la historia de futbol, en el que le pegó con la pierna izquierda al balón en un partido de Brasil ante Francia desde unos 30 metros, dejó el nosocomio en el que fue operado y ahora entrará en un proceso de recuperación.