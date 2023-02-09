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Roberto Lebrija debuta en su primer torneo de golf profesional, liderando El Tabachines Classic

Hay líder provisional en la primera ronda de El Tabachines Classic, torneo de golf inaugurado por el Gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco

Roberto Lebrija toma el liderato en El Tabachines Classic

Escrito por: Jorge Zamora

Se lleva a cabo la primera ronda de la Gira de Golf Profesional Mexicana (GGPM), El Tabachines Classic, evento que será de este jueves 9 de febrero al sábado 11, en lo que representa la quinta etapa de la temporada 2022-23. Segunda avalada por el Official World Golf Ranking (OWGR).

El Club de Golf Los Tabachines es la sede del único circuito profesional en nuestro país avalado por el Official World Golf Ranking (OWGR). El torneo cuenta con la participación de 78 jugadores, los cuales se repartirán una bolsa de un millón 600 mil pesos y ya hay líder momentáneo, en su debut como profesional.

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¿Quién es el actual líder en El Tabachines Classic?

Roberto Lebrija tuvo una actuación muy sólida en su debut como profesional, para terminar con 62 golpes como líder provisional del Tabachinas Classic. Esta es la quinta etapa de la Gira de Golf Profesional Mexicana, torneo que congrega a 78 profesionales de 10 países distintos. A lo que el golfista mexicano dijo:

"La verdad fue un día increíble, todo me salió bien. Hice un plan. Me mantení al plan y todo salió bien, la verdad es de las mejores rondas que he jugado. Sin buggies. Pude meter ahí en el hoyo 7 un pot para par, que fue el único hoyo en el que me metí medio en problemas, pero fuera de ese, sin buggies", declaró el golfista mexicano.

Roberto Lebrija se pone lider en El Tabachines Classic

Cuando se le preguntó por se decisión de continuar su carrera como golfista profesional, Roberto Lebrija no dudó en reconocer que 'está en el camino correcto':

"Es una decisión difícil porque es tan dura la competencia que por un momento sí dudaba un poco mi Golf, pero le echado muchas ganas y siento que voy en el camino correcto".

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Inauguración del Evento

El Tabachines Classic fue inaugurado por el Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien se mostró contento de que el importante evento se lleve a cabo en su estado.

"La verdad estoy muy contento de que la GGPM haya decidido venir a este campo. Yo seguido vengo a jugar este bello deporte. El golf es un deporte donde necesitas mucha concentración, ser profesional no es nada fácil”, dijo Cuauhtémoc Blanco.

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