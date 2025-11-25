OFICIAL: el DT de Atlas dejó su cargo y todos están impactados porque renunció

Para ciertos equipos de la Liga BBVA MX, el 2025 ya ha llegado a su fin y se encuentran planificando lo que será el inicio del 2026 con la llegada del Clausura . En el caso de Atlas femenil, la semana comenzó con una noticia que no muchos esperaban: Roberto Medina presentó su renuncia y ya no forma parte de la plantilla rojinegra desde este martes 25 de noviembre.

El comunicado de Atlas sobre la renuncia de Roberto Medina

Durante las primeras horas de este martes, la directiva de Atlas lanzó un comunicado informando la salida de su entrenador, donde agradeció “el compromiso y la dedicación” de Medina a lo largo de su gestión, así como el trabajo realizado por su cuerpo técnico, deseando que tengan éxito en los retos que emprendan en el futuro. Cabe destacar que Tigres concretó una campaña histórica ganando su séptimo título de la Liga BBVA MX .

Crédito: Mexsport Roberto Medina presentó su renuncia como DT de Atlas

Cabe resaltar que Medina formaba parte de Atlas desde el Apertura 2023, etapa en la que el club tapatío buscó comenzar con un nuevo proceso de reestructuración y fortalecer el proyecto deportivo en la Liga BBVA MX femenil. En este contexto, la salida del DT representa un nuevo capítulo para las Rojinegras, que han tenido el objetivo de consolidarse como uno de los equipos más poderosos de México, pero sin éxito.

TE PUEDE INTERESAR:



Lo cierto es que Medina intentó reforzar el plantel promoviendo la integración de jugadoras jóvenes al primer equipo. Su objetivo era construir una base sólida para los próximos años, pero los resultados no acompañaron a lo largo del proceso. Por esta razón, el DT de 57 años tomó la decisión de abandonar el proyecto y dejar su lugar a un nuevo estratega.

Los números de Roberto Medina como DT de Atlas femenil

Desde su llegada a mediados de 2023, Medina dirigió un total de 84 partidos en Atlas, de los cuales logró ganar 30. Su mejor participación fue durante el Clausura 2025, torneo en el que las Rojinegras lograron cosechar 8 triunfos y clasificar a la fase final de la Liga BBVA MX. Sin embargo, caerían en cuartos de final ante Pachuca por un global de 5-2.

No obstante, Medina enfrentó campañas complejas dentro del club tapatío, como el Apertura 2023, con 9 derrotas, y el Clausura 2024, donde apenas logró 4 victorias. Ahora mismo, el Comité Deportivo de Atlas ya se encuentra trabajando en el proceso de elegir a un nuevo entrenador que esté al mando del Primer Equipo Femenil de cara al Clausura 2026.