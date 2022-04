Rodolfo Vilchis denuncia robo en su casa; ¡se llevaron 200 mil pesos!

Rodolfo Vilchis, quien jugara en la Liga BBVA MX con el Atlas y otros equipos, denunció en redes sociales que unos ladrones saquearon su casa, pues aprovecharon que tuvo que salir a trabajar para meterse y llevarse un equivalente a 200 mil pesos.

Este exjugador colgó los tenis hace un par de años, cuando militaba en Correcaminos, pero se sigue dedicando a jugar futbol aunque no de forma profesional; en este caso tuvo que salir a un partido y fue ahí donde todo sucedió.

Rodolfo Vilchis pide ayuda para encontrar a los ladrones

A través de un video en Instagram el exfutbolista denundió los hechos, donde también le ha pedido ayuda a la gente de Zitácuaro para dar con los ladrones, pues según sus palabras ‘todos se conocen’, por lo que si pueden darle alguna pista se los agradecerían.

“Yo solo quiero saber, que me ayuden, aquí en Zitácuaro todos nos conocemos, todos sabemos qué p*do (...) Al que le vendan algo mío, que sepa quién fue, ayúdenme a encontrarlo”, comentó Rodolfo Vilchis en su video.

Como es obvio después de un momento así, el exjugador se mostró molesto y quiere dar con los responsables, pues el monto del robo es mayor, y en caso de ser cierto, ascendería a unos 200 mil pesos, donde destacan esclavas de oro, celulares y otros objetos de gran valor.

“Por favor bandita de aquí de Zitácuaro, háganme paro, el cabr*n que me dé notificación de él, me ayude a llegar pronto con ese p*to ratero de mi*rda, que se metió a husmear a mi casa, se los juro que se los voy a notificar. Ojalá te rinda ese dinero, amigo raterito, ojalá te lo drogues todo para que te quedes en el avión. No te va a rendir ese dinero nunca”, mencionó Vilchis.

Rodolfo Vilchis ha recibido comentarios de apoyo en sus redes sociales, pero de momento no habría información certera sobre lo ocurrido en su hogar.

