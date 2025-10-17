Xbox ROG Ally: ¿Cuánto cuesta la nueva consola portátil de videojuegos en México?

La llegada de las consolas portátiles, parece, será para quedarse definitivamente al interior del país. Los gamers mexicanos finalmente se han acoplado a este método de juego y, ante ello, ahora podrán hacer uso de la Xbox ROG Ally , motivo por el cual aquí conocerás cuánto cuesta esta consola en México.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Luego de los lanzamientos que otras compañías como Sony y Nintendo tuvieron con sus respectivas consolas, ahora que Microsoft quien decidió dar un paso adelante al presentar la Xbox ROG Ally, así como la Xbox ROG Ally X, mismas que esperan ser del agrado de cada uno de los fanáticos al interior del país.

¿Cuánto cuesta la Xbox ROG Ally en México?

Lo primero que tienes que saber es que la consola se puede reservar en México a través de la página de ROG Asus a través de un precio al público de 12,499 pesos. La versión más moderna; es decir, la Xbox ROG Ally X, tiene un precio de 19,999 pesos debido a que cuenta con mejoras importantes respecto al modelo anterior.

Te puede interesar: ¿Cuánto ganaba Alberto del Río en su etapa en WWE?

Te puede interesar: Así luce el doble de John Cena, luchador que se despedirá de la WWE

The new ROG Xbox Ally X is here 🥹 pic.twitter.com/ZzZ3ntcfEl — SpawnPoiint (@SpawnPoiint) October 15, 2025

Vale mencionar que estas consolas portátiles fueron creadas en colaboración con Asus, y dentro de sus atractivos está la posibilidad de formar parte del servicio Cloud Gaming o Game Pass, lo cual permitirá a cada uno de los usuarios disfrutar de los juegos desde cualquier parte en donde estén.

¿Qué otras características tiene el Xbox ROG Ally?

Un punto a destacar de esta nueva consola es el hecho de que los usuarios podrán disfrutar del catálogo de Xbox, así como de las plataformas de Battle o Steam, a fin de que estos tengan más comodidad al momento de disfrutar de sus videojuegos favoritos, algo que hasta el momento no había sucedido.

Unleash the freedom to play however you want, wherever you want.



The @ASUS_ROG Xbox Ally and ROG Xbox Ally X are available now: https://t.co/vwfXlv3gpK pic.twitter.com/tGMb9vau9J — Xbox (@Xbox) October 16, 2025

Ten en cuenta que, al prender la consola, el usuario tendrá la posibilidad de acceder en directo a su biblioteca de juegos , lo cual engloba más comodidad para los usuarios. Finalmente, estos tendrán la oportunidad de organizar los títulos de acuerdo a sus gustos.

