Roger Federer, un año más el favorito de los fans

Roger Federer ha sido elegido un año más el elegido de los fans. Este 2021 el suizo Roger Federer se ha llevado nuevamente este reconocimiento por temporada número 19 consecutiva. Solo Gustavo Kuerten y Marat Safin lo han ganado también en este presente siglo. El GOAT de la popularidad sabemos que nació en Basilea, no hay ninguna duda.

Federer, que cumplió 40 años en agosto, sorprendió a todos firmando los cuartos de final de Wimbledon, donde siguió recibiendo el cariño de los aficionados.

Por otra parte, la pareja de dobles francesa ha sido la elegida por los fans en esta categoría de los Premios ATP 2021. Pierre-Hugues Herbert y Nicolas Mahut han conseguido levantar tres títulos juntos este año, con su segundo Roland Garros entre ellos. Desde 2015 han conquistado un total 20 títulos,de los cuales 5 son Grand Slams. Los franceses esperan poder seguir compartiendo grandes momentos con sus seguidores, aunque tendrán que esperar más de lo previsto por la ausencia de Herbert en Australia tras su elección de no vacunarse.

Nadal vuelve, y ¿Federer?

Así como Federer, Rafa Nadal espera poder recuperar terreno en 2022. El tenista español, actual número 6 del mundo, aseguró desde Abu Dabi que el pie izquierdo va mejor, que espera ser capaz de gestionar el dolor y poder volver a competir, y es que a sus 35 años consideró que todavía tiene fuego interior para luchar por sus objetivos siempre que esté sano.

“Si estoy sano, todavía tengo el fuego interior para seguir y luchar por mis objetivos”, aseguró Nadal en rueda de prensa en Abu Dabi, donde disputará el Mubadala World Tennis Championship, un torneo de exhibición que supondrá su regreso a las pistas desde el pasado mes de agosto.

La temporada de Roger Federer y de Rafael Nadal es casi imposible de calificar. Ambos sufrieron fuertes lesiones y se vieron obligados a acabar la temporada antes de tiempo. De hecho, Roger aún no sabe cuándo volverá a jugar. Es por eso que sabe que le queda un last dance. No por ganas de saltar a la pista, sino porque, a los 40 años, el físico le está advirtiendo que el final de su carrera se acerca.