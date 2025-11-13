Adiós a las críticas: Johan Vásquez silenció a todos sus detractores en Italia.

Poco a poco México va incorporando jugadores al futbol europeo. Por ejemplo, Johan Vásquez se destaca en el Genoa con un buen sueldo y con grandes actuaciones. Más allá de cualquier crítica que pudo recibir en la Selección Mexicana o en Italia, el defensa ha demostrado tener un gran nivel y hay una estadística que refleja esto.

Mientras que los últimos días fue tendencia porque Daniele De Rossi será el nuevo técnico del Genoa de Vásquez , lo cierto es que el defensor mexicano ahora emocionó a todos en su equipo porque es el 10º jugador de la Serie A con mejores pases largos completados por partido.

EFE Johan Vásquez en Genoa

Según estadísticas de SofaScore, Johan Vásquez tiene un promedio de 4 pases largos exitosos por partido y es el único del Genoa que aparece en la lista del TOP 10. Además, ese número es aún más importante teniendo en cuenta que su equipo se encuentra en zona de descenso directo a la Serie B, con apenas 7 puntos en 11 partidos jugados.

Johan Vásquez y la lista de los 10 mejores lanzadores de la Serie A

Alessandro Bastoni (defensor del Inter de Milán): 6.4 pases largos correctos por partido. Nikola Moro (mediocampista del Bologna): 6.1 pases largos correctos por partido. Oumar Solet (defensor del Udinese): 5.6 pases largos correctos por partido. Saba Goglichidze (defensor del Udinese): 5.3 pases largos correctos por partido. Luka Modrić (mediocampista del AC Milan): 5.3 pases largos correctos por partido. Manuel Locatelli (mediocampista de la Juventus): 4.7 pases largos correctos por partido. Mario Gila Fuentes (defensor de la Lazio): 4.5 pases largos correctos por partido. Jhon Lucumí (defensor del Bologna): 4.2 pases largos correctos por partido. Manuel Akanji (defensor del Inter de Milán): 4.0 pases largos correctos por partido. Johan Vásquez (defensor del Genoa): 4.0 pases largos correctos por partido.

Los números de Johan Vásquez en el Genoa de Italia

Johan Vásquez, central de 27 años, lleva 4 temporadas en el Genoa (con un préstamo al Cremonese en el medio). Según las estadísticas de BeSoccer, estos son los números del mexicano en ese equipo de la Serie A: