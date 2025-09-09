Rompe los corazones rojiblancos: el histórico jugador de Chivas que se declaró aficionado del América

Jonny Magallón es el jugador que le rompió los corazones a los aficionados rojiblancos al realizar una confesión que nadie se imaginaba, pues recientemente reveló en una entrevista que era aficionado del América, todo esto antes de llegar a la cantera de Chivas, equipo que tiene un delantero que sí hace goles y Gabriel Milito sigue sin quererlo, aunque ya otro club le hace ojitos .

El exseleccionado mexicano confesó la anécdota en el podcast de El Reportero con un tinte de broma, pues su fanatismo por los de Coapa fue a una edad muy temprana, aun cuando todavía no formaba parte del Guadalajara.

@jonnymagallon19 Jonny Magallón confesó que antes de llegar a Chivas era aficionado del América

“De morro tuve ahí un desliz, no quiero decir ahí ese tema, pues era medio azulcrema, pero es de sabios corregir”, mencionó Magallón entre risas, pues era una respuesta que nadie esperaba al iniciar y jugar para Chivas durante 7 años.

Jonny, posteriormente, detalló que cuando ingresó por primera vez a las instalaciones rojiblancas se enamoró del club, especialmente por los jugadores que en ese tiempo estaban en el primer equipo.

“Yo llegué a Tercera División a los 17 años y era increíble verlos salir ahí de la cancha de Verde Valle, Me fanatiqué rapidísimo con el equipo, me identifiqué y fue una época muy bonita porque llegamos a ser una hermandad”, refirió el exjugador profesional.

El paso de Jonny Magallón por Chivas y su trayectoria en el futbol

Jonny Magallón surgió de las Fuerzas Básicas de Chivas y fue en 2005 cuando debutó con el primer equipo en la Liga BBVA MX. El defensa estuvo con el cuadro rojiblanco durante 7 años, hasta que en 2012 le notificaron que no entraba más en planes.

El exseleccionado mexicano salió a León, donde vivió una gran época al conquistar un bicampeonato durante 4 años de estancia, para después emigrar al futbol argentino con Lanús, donde solo jugó un torneo, pues retornó a México, pero esta vez a la Liga de Expansión MX con Mineros de Zacatecas, club con el que colgó los tachones en 2018.

Magallón también fue seleccionado mexicano e incluso fue al Mundial Sudáfrica 2010, pero no disputó ningún minuto, ya que antes de él estaban jugadores referentes, como Francisco “Maza” Rodríguez, Héctor Moreno y Rafael Márquez.