Este martes 22 de agosto, Ronaldinho, ex futbolista profesional, no se presentó ante la comisión en la Cámara de Diputados de Brasil: el ganador del Balón de Oro en 2005 había sido citado a declarar sobre un caso que investiga estafas con criptomonedas, específicamente bitcoins, a través de pirámides financieras.

La justicia brasileña había citado al ex futbolista de Querétaro para declarar sobre estos asuntos; sin embargo, no acudió y tampoco dio alguna explicación sobre su ausencia. Ahora, el presidente de la comisión, el diputado Aureo Ribeiro, habría lanzado una advertencia al ex futbolista de 43 años de edad que, anteriormente, pisó la cárcel por problemas migratorios con Paraguay.



Ronaldinho volvería a la cárcel por estafa de criptomonedas



Aureo Ribeiro anunció que Ronaldinho ha sido convocado otra vez a declarar sobre la estafa de la que se acusa: ahora, el ex futbolista brasileño tendrá que presentarse el próximo jueves 24 de agosto; de lo contrario, ordenará a la policía que lo traslade, mediante el uso de la fuerza, hasta Brasilia, la capital del país donde es originario, para prestar su declaración.

La estafa por la acusan a Ronaldinho



Ronaldinho es sospechoso de haber participado en una estafa que ocasionó la empresa ‘18kRonaldinho’, que ofrecía falsas ganancias a quienes invertían un mínimo de 30 dólares en monedas virtuales; la recompensa rondaba el 2% de la cantidad invertida.

La empresa antes mencionada, empezó con compra-venta de relojes y joyas; sin embargo, empezó a incursionar en el mundo del comercio digital donde se gestó la pirámide financiera con criptomonedas.



La denuncia de la estafa, por la que Ronaldinho es acusado, se generó a partir de irregularidades notadas por los clientes de la empresa: una acción civil ha demandado, por más de 60 millones de dólares, a ‘18kRonaldinho’ por daños materiales.