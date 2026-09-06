Fue multicampeón de boxeo y uno de los mejores en el país, pero sus adicciones lo llevaron a la ruina

El boxeo mexicano es considerado uno de los más importantes y trascendentes a nivel mundial gracias a la cantidad de leyendas nacidas en territorio azteca que lograron llegar a la cima desde sus respectivas modalidades, lo cual habla de la importancia que este deporte tiene en el país.

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Un ejemplo de esta situación es Rubén Olivares, también conocido como el Púas que logró alcanzar la cima mundial gracias a su técnica pero que, sin embargo, también es recordado por la cantidad de adicciones que tuvo, mismas que hicieron que perdiera toda su fortuna.

¿Qué ocurrió con el Púas Olivares, leyenda del boxeo mexicano?

Luego de alcanzar el éxito con los campeonatos mundiales de boxeo que tuvo, al Púas la fama lo alcanzó y, en distintas ocasiones, ha revelado que tuvo una vida nocturna por demás activas, esto a través de fiestas, autos y un estilo de vida que terminó con el dinero que había conquistado en este deporte.

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¡Hace 49 años se llevaba a cabo la tercera pelea entre Rubén ‘Púas' Olivares y Chucho Castillo! 😯🥊



Olivares ganó por DU a Castillo y reconquistaba el Título Mundial Gallo💪🏻



¿Que trilogia es tu favorita entre boxeadores mexicanos? 🤔🇲🇽 pic.twitter.com/MxQ5b5kNwp — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) April 3, 2020

Del mismo modo, a Olivares lo despojaron de distintos inmuebles como una propiedad en Lindavista, misma que estaba sin escriturar. Su falta de educación financiera hizo que muchas personas se aprovecharan de él, lo cual impidió que mantuviera su patrimonio a mediano y largo plazo.

Un desmedido estilo de vida, aunado a los abusos y fraudes que tuvo de parte de personas cercanas a él, hicieron que el exboxeador fuera reconocido por ser un personaje que nunca pudo cuidar la fortuna que cosechó a raíz del boxeo, deporte en donde fue uno de los mejores en la historia del país.

¿Qué campeonatos mundiales de boxeo conquistó el Púas Olivares?

Rubén, el Púas Olivares, llegó a ser Campeón Mundial Indiscutido de boxeo, principalmente en el CMB y el AMB, en un par de ocasiones entre 1969 y 1972. Además, también ganó el Campeonato Mundial de la AMB y el Campeonato Mundial de la CMB al vencer a Bobby Chacón en 1975.