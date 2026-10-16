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Rubén Río, personal trainer: “Si tienes 40 años o más y haces esto para estar saludable, no te va a servir de nada”

El entrenador personal especializado en fitness, Rubén Río, revela un secreto sobre levantar mancuernas muy livianas

Rubén Río, personal trainer: “Si tienes 40 años o más y haces esto para estar saludable, no te va a servir de nada”
|Foto: IG @rubenrrsalud

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Mientras especialistas en fitness dan consejos, Rubén Río advierte sobre un error que puede limitar los resultados a partir de los 40 años: repetir siempre los mismos ejercicios con mancuernas livianas. El entrenador personal explica que, para conservar y desarrollar la masa muscular, es necesario aumentar progresivamente la exigencia de las rutinas.

Así como expertos en longevidad hablan de entrenar fuerza, Río destaca la importancia de adaptar los ejercicios a medida que el cuerpo gana capacidad. El objetivo es combatir la pérdida de músculo asociada al envejecimiento y mantener la fuerza con una rutina que incluya cargas adecuadas, buena técnica y una alimentación equilibrada.

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|Foto: IG @rubenrrsalud.

Rubén Río explica por qué no sirve entrenar con mancuernas livianas

El entrenador personal advierte que utilizar siempre el mismo peso puede dejar de ser suficiente cuando los músculos ya se adaptaron al esfuerzo. “No sirve de nada levantar mancuernas de dos kilos para siempre; el músculo necesita un desafío real para mantenerse y desarrollarse”, explicó en declaraciones a la revista Clara.

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Río recomienda priorizar la fuerza entre 3 y 4 veces por semana, con ejercicios para distintos grupos musculares. Las sentadillas, las zancadas, las flexiones, los remos y los press son opciones para trabajar piernas, espalda, pecho y hombros.

Mejores frases y consejos de Rubén Río

  • La rutina debe evolucionar: repetir los mismos ejercicios con idéntica carga puede limitar el progreso cuando el cuerpo ya se adaptó.
  • Sobrecarga progresiva: aumentar peso, sumar repeticiones, utilizar bandas de resistencia y mejorar la ejecución.
  • La fuerza es una prioridad: entrenar los músculos ayuda a conservar la capacidad funcional y a enfrentar mejor los cambios físicos asociados a la edad.
  • La técnica importa: aumentar la dificultad requiere respetar la capacidad individual y ejecutar correctamente cada movimiento para reducir el riesgo de lesiones.
  • La alimentación acompaña al entrenamiento: consumir suficientes proteínas contribuye a la reparación y el mantenimiento muscular. También es importante incorporar carbohidratos, grasas saludables, vitaminas y minerales.
  • El descanso forma parte del proceso: combinar el ejercicio con una recuperación adecuada y movimiento cotidiano favorece la continuidad del entrenamiento.

Según Rubén Río, la pérdida de masa muscular puede avanzar con la edad, pero no significa que sea inevitable perder fuerza sin posibilidad de actuar. Adaptar las cargas y evitar levantar siempre mancuernas livianas después de los 40 años es algo clave.

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