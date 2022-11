Russell Henley, líder tras la tercera ronda del WWTC Mayakoba 2022

El golfista norteamericano, Russell Henley ha dominado todo el WWTC Mayakoba 2022, y terminó la tercera ronda como líder en el “Camaleón” con una marca de -6 golpes este sábado. Henley fue líder en la segunda y tercera ronda por lo que ha agarrado confianza y sin duda parte como el favorito para coronarse en la Riviera Maya.

“No estaba tratando de pegarle así en algunos hoyos. Simplemente fue un poco más lejos de lo que quería, pero obviamente muy feliz con el resultado, mentalmente me sentí confiado y creyendo en lo que estaba haciendo”, comentó Henley tras el tercer día del torneo.

Esta es la octava vez que Henley ha tenido al menos una parte de la ventaja de más de 36 hoyos en el Tour y ha convertido solo uno en una victoria: su primera apertura en su año de novato en 2013 cuando ganó el Sony Open contra su compañero novato Scott. Langley pero este domingo la historia podría cambiar.

Henley es seguido por su compatriota, Will Gordón, quien fue líder el primer día en el WWTC Mayakoba 2022 y por ahora se ha mantenido dentro del Top 3 en las tres rondas.

“Hoy no me miré tanto de cerca y luego no acerté un par de putts, pero quiero decir, fue un día sólido. Un largo camino por recorrer y dos días completos debajo de mí”, confesó Gordon.

Última ronda del WWTC Mayakoba 2022

Este domingo la última ronda comienza a partir de las 7:15 horas, tiempo de México, donde todo parece indicar que tendremos nuevo campeón, el bicampeón vigente, Viktor Hovland terminó la tercera ronda en el séptimo sitio.

El Camaleón está a poco más de 7.000 metros sobre el nivel del mar (Golfo de México). La brisa tropical no es nada que los jugadores no hayan visto antes. Los greens son suaves y relativamente planos. El desafío son los manglares que bordean las calles y las hacen parecer aún más difíciles de alcanzar.