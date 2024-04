Ryan García vence a Devin Haney y termina con el invicto de The Dream

Ryan García sorprendió a Devin Haney, quien nunca se terminó de ubicar en el encordado, para perder en una polémica pelea en las tarjetas, con lo que pierde el título superligero del Consejo Mundial de Boxeo y se queda en el olvido su marca invicta.

El choque estuvo envuelto por la controversia, con un Ryan que no dio el peso, que se pasó por tres libras, por lo que pese a salir vencedor, no puede ponerse la faja de monarca mundial por el CMB.

Ryan no solo no dio el peso, pues sumado a ello llegó al pesaje tomando cerveza, lo que hacía pensar que Ryan iba mal mentalmente y daría en ese sentido ciertas ventajas a The Dream.

Devin no hizo una correcta lectura y fue derrotado por las tarjetas que quedaron: 114-110, 115-109, 112-112, para dictar la victoria para King Ryan.

GOLDEN BOY

La hazaña de Ryan sobre Devin Haney

Desde el round 1, Ryan sonó tremendo golpe curvo sobre Haney, moviéndole las ideas, envío que parece desubicó al ex campeón de las 140 libras.

Fue hasta el séptimo giro, cuando los asistentes se levantaron de sus asientos, mandando a Devin a la lona en dos ocasiones, dejando al peleador aún más desconcertado.

Ryan se veía como virtual ganador, pero el réferi le dio oportunidad de levantarse a Devin con la cuenta de protección. Parecía sin embargo, estar noqueado de pie.

La reyerta siguió y en el décimo, y undécimo episodio otras caídas de Devin indicaban que no habría forma de que Ryan no saliera vencedor y al final se confirmó.

¿Qué consecuencias tiene la derrota de Devin Haney?

Con el descalabro de Devin Haney, Ryan no pudo ser campeón al no haber dado el peso previamente.

Devin al perder, tiene que dejar el cetro del CMB en las 140 libras vacante, al perder la pelea y se percibe que podría llegar una pelea de revancha.

Ahora el CMB tendrá que definir qué peleadores aspirarían al campeonato mundial, si es entre los mejores ubicados en su ranking o si se celebra algún torneo, o si Ryan García recibe una oportunidad como retador 1 al haber derrotado al campeón.

Es una realidad que el Pitbull Cruz, le echará un ojo a la situación pues como campeón de las 140 libras podría levantar la mano para ir por ese título.