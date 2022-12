Lo que sabemos y no sabemos del estado físico de Rodrigo de Paul

La Selección de Argentina terminó en la cima del Grupo C en la Copa del Mundo Qatar 2022, por encima de Polonia, México y Arabia Saudita. En los octavos de final superó 2-1 a su similar de Australia y este viernes 9 de diciembre jugará los cuartos contra los Países Bajos.

Rodrigo de Paul es pieza clave de la albiceleste, es el futbolista que más terreno ha cubierto por parte de Argentina en la Copa del Mundo en curso.

Diversos medios apuntan a que será baja en el partido de cuartos de final e incluso que no podría jugar más en el certamen debido a un supuesto desgarre. El día miércoles 7 de diciembre, habría trabajado por separado y bajo la supervisión de los kinesiólogos.

¿Cómo empezó la polémica?

Tras el rumor de la lesión del mediocampista del Atlético de Madrid, Rodrigo de Paul, Lionel Scaloni fue cuestionado al respecto en zona mixta.

“No sé si jugamos para Argentina o para Holanda. Fue a puerta cerrada el entrenamiento. No nos interesa la información que salgan cuando no hay prensa. Eso es algo que tenemos que aprender y mejorar todo el entorno de Argentina y de la Selección.”, respondió molesto y no quiso comentar nada sobre la situación de de Paul.

¿Qué pasó en el día previo al Países Bajos vs Argentina?

Este 8 de diciembre, Rodrigo de Paul entrenó con una protección sobre el muslo, pero con normalidad. De acuerdo al diario argentino Olé, el centrocampista de la albiceleste fue separado del entrenamiento el miércoles de forma preventiva, al presentar una fatiga muscular y no un desgarre como se había dicho.

¿Rodrigo de Paul se ha pronunciado al respecto?

El ex Udinese no ha ofrecido entrevistas ni se ha presentado en la zona mixta para comentar sobre el tema, sin embargo, a través de redes sociales publicó: Sobran las palabras… MAÑANA JUGAMOS TODOS. Y un video en el que se le ve entrenando al parejo del grupo, al ritmo del resto de sus compañeros y realizando los mimos ejercicios.