Este es el salario que Anthony Martial liberó tras finalizar su paso por Monterrey

Los Rayados de Monterrey ya movieron el mercado con el fichaje de Diego Rossi, pero al mismo tiempo liberaron una plaza de extranjero y un salario realmente alto. Aunque lo contrataron como una opción bastante interesante, el francés no cuajó y por la puerta de atrás se marchó de México. Esto es lo que La Pandilla libera tras finalizar su contrato con Anthony Martial.

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¿Cuánto cobraba Anthony Martial en Monterrey?

Fue evidente para el futbol mexicano en general, que la propuesta de Rayados fue la de contratar mucho futbolista estilo europeo-bombazo. Ante eso, llegaron varios nombres de alto calibre en los años recientes. Entre dichos nombres se encontraba el del ex seleccionado francés, quien llegó en septiembre de 2025 a la institución. Sin embarego... tras un total fracaso, terminó su vínculo con los regios.

Anthony Martial llegaba con un cartel que incluía al Olympique Lyon, Mónaco, Manchester United, Sevilla y un gran momento con el AEK de Atenas. Por eso, el movimiento de los Rayados parecía una gran incorporación. Pero las cosas no se dieron e incluso con una indisciplina que lo alejó de toda posibilidad de jugar, decidió en conjunto con la directiva rescindir su contrato.

En ese sentido, Monterrey se quitó un gran gasto de encima, pues el francés recibió en su primer año un salario de entre 3 y 4 millones de dólares. En ese sentido, no lograron venderle para sacar algo de su inversión fallida y poco a poco la visión y equipo que busca Matías Almeyda se forja en la interna del plantel.

¿Anthony Martial era el mejor pagado de la Liga MX?

Recientemente no se han hecho muchos estudios sobre cómo está el panorama en ese sentido, pues además muchas de esas grandes figuras ya no son más futbolistas profesionales o jugadores en activo en México. Pero a su llegada, Anthony Martial estaba en el top 5. A principios d 2025 se indicó que Sergio Canales ganaba cerca de 5.5 millones de euros, Sergio Ramos 5 millones, James Rodríguez 5 millones, André Pierre-Gignac 4.7 y allí también estaba Javier Hernández y Martial con 3.