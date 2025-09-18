Sale a la luz el millonario sueldo de Memo Ochoa; es una locura para un equipo de Chipre

La llegada de Memo Ochoa al futbol de Chipre con el AEL Limassol sigue siendo toda una sensación. En las recientes horas salió a la luz el sueldo millonario del portero mexicano. Según datos de AiScore, el guardameta ganará 480 mil euros anuales, alrededor de 10 millones de pesos. Este salario no se puede comparar para nada con lo que obtenía anteriormente. Pese a ser uno de los mejor pagados en Chipre, su nuevo equipo no lo convocó para su partido de presentación.

Memo Ochoa tiene una fuerte razón tras su decisión de llegar al futbol de Chipre. El canterano del América sabe que es su última posibilidad para poder cumplir su sueño de ir al Mundial 2026. Se ha mencionado que Javier Aguirre habló con él y le pidió minutos de juego para considerarlo en la convocatoria final. Ahora en el AEL Limassol también puede presumir que está entre los cinco futbolistas más caros de todos el plantel. Según Transfermarkt, el guardameta está valuado en 500 mil euros.

@yosoy8a Memo Ochoa fue humillado por el AEL Limassol al no convocarlo para jugar la liga de Chipre

Hasta el momento Memo Ochoa solamente ha subido videos y fotos a sus redes sociales sobre su llegada al AEL Limassol de Chipre. Aún no escribe algo referente a su reciente incorporación. Tampoco se ha realizado una rueda de prensa en la que presenten al arquero nacional, quien puede presumir en su andar haber asistido a cinco Mundiales de Futbol. Solamente disputó tres (Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022).

Los números de Memo Ochoa a lo largo de su carrera

Guillermo Ochoa Magaña, el portero de los partidos históricos en mundial, ha defendido varias camisetas a lo largo de su carrera. El tapatío debutó en el América, club que defendió a lo largo de 424 partidos y recibió 525 goles. Su estancia en Europa ha sido la que marcó su carrera. En México solamente ha militado con el equipo de sus amores y en las filiales del club como Tigrillos Coapa y San Luis.

En el Viejo Continente jugó con el Ajaccio en Francia (116 duelos y 186 dianas recibidas). En el Estándar Lieja jugó 86 encuentros y recibió 113 anotaciones. Con el Salernitana estuvo bajo los tres postes durante 41 compromisos (77 goles). En el Granada jugó 39 encuentros y le metieron 82 goles. Con el Avs D fueron 23 partidos por 45 tantos y en el Málaga solo pudo defender el arco en 19 oportunidades y recibió la misma cantidad de goles.