Sale a la luz un VIDEO de “La Hormiga” González que causó mucha controversia en Chivas por como actúa

El momento que vive Armando González con las Chivas es digno de presumirse. El canterano rojiblanco acumula siete goles y está peleando el liderato de goleo con futbolistas de la talla de Paulinho , del Toluca. La cuenta oficial del Rebaño subió un video de “La Hormiga” al término del partido ante el Mazatlán, en el que se le ve subiendo las escaleras del estadio AKRON.

Sin saber si es un ritual o solamente lo hizo para celebrar, en el clip se puede ver cómo “La Hormiga” sube las escaleras, se detiene y en eso hace un bailecito. Todo ocurrió después de la victoria de Chivas sobre Mazatlán. La gente del Rebaño solo puso un post que decía: “Qué random es nuestro muchacho”.

Las respuestas de inmediato no se hicieron esperar y Armando González solamente contestó con un par de emoticonos de pena. Los aficionados también se hicieron presentes con algunos comentarios como: “Tqm Hormiga”, “Tremendillo desde chiquillo”, “Te amo” y algunos más. En estos momentos, la afición mexicana lo llena de elogios.

Es momento de que vaya a la Selección Mexicana

Con los siete goles que acumula Armando González en la Liga BBVA MX, y después de ser uno de los principales colaboradores para que Chivas sume cuatro victorias al hilo, “La Hormiga” comienza a sonar para ir a la Selección de México. Su entrenador, Gabriel Milito, pide tranquilidad y no adelantar el proceso del delantero.

“Me pone muy contento que ‘Hormiga’, siendo nuestro 9, esté en esta racha goleadora, además del gran trabajo que hace con todos sus movimientos de desmarque y su aporte defensivo. Está evolucionando y mejorando en aspectos que, para mí, son muy importantes en un 9. Está creciendo rápidamente, y su racha es sumamente importante tanto para su confianza como para el bien del equipo”, dijo en conferencia Milito.

Resaltó que no es momento para que sea llamado a la Selección Nacional de México, que necesita hacer más méritos y primero afianzar su nivel en Chivas y luego que la prensa o los aficionados lo comiencen a presionar con el equipo tricolor.