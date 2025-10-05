Juventus 0-0 Milan: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 6 de la Serie A, HOY 5 de octubre, marcador online

El futbol italiano se paraliza con uno de los duelos más esperados de la temporada: Juventus recibe al AC Milan en el Allianz Stadium de Turín, en partido correspondiente a la Jornada 6 de la Serie A 2025. El encuentro está programado para las 13:45 horas (tiempo del centro de México).

Ambos equipos llegan con realidades distintas, pero con la misma urgencia de sumar. Juventus, bajo el mando de Igor Tudor, ha mostrado una versión más ofensiva y dinámica, colocándose en el quinto lugar de la tabla con 11 puntos. La Vecchia Signora busca recuperar el protagonismo perdido en años recientes y este duelo ante Milan representa una prueba clave para medir su nivel ante un rival directo.

Por su parte, Milan, dirigido por Massimiliano Allegri, ha tenido un gran arranque y se ubica en la segunda posición con 12 unidades. El conjunto rossonero se ha reencontrado con su mejor versión, especialmente en ataque, donde Santiago Giménez y Christian Pulisic han sido protagonistas. Una victoria en Turín no solo les dará más confianza y los metería de lleno en la pelea por los primeros puestos.

Históricamente, este clásico ha regalado emociones, polémicas y goles memorables. Hoy no será la excepción. Con el liderato en juego y el orgullo en disputa, Juventus y Milan prometen un espectáculo digno de la Serie A.

