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Salió de Cruz Azul y hoy vive un duro momento en su nuevo equipo de la Liga BBVA MX

Lorenzo Faravelli atraviesa un momento de incertidumbre en Necaxa tras haber dejado Cruz Azul a principios de 2026

Cruz Azul, Lorenzo Faravelli

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

Lorenzo Faravelli ha sido uno de los jugadores que peor le ha sentado el salir de Cruz Azul en el último tiempo. El mediocampista argentino arribó al club en enero de 2024 tras haber jugado para Independiente del Valle de Ecuador y formó parte de la plantilla cementera por dos años. Hoy juega para Necaxa, equipo donde no ha podido encontrar su mejor versión hasta el momento.

Faravelli llegó a los Rayos en enero de 2026 y, si bien tuvo un primer semestre considerable, sus números en el Apertura 2026 demuestran que su influencia ofensiva dentro del equipo ha sido más limitada. Acumula 10 partidos jugados en 709 minutos y, hasta la fecha, no consiguió anotar ni asistir en el torneo.

Lorenzo Faravelli pierde protagonismo en Necaxa

Ante la baja productividad, el puesto de Faravelli como titular comenzó a ponerse en duda en el equipo de Aguascalientes. Luego de haber jugado los 90 minutos en la derrota ante Atlético de San Luis, miró el partido ante el América desde el banco de suplentes y salió del once titular para el juego ante Pachuca correspondiente a la Jornada 11.

Lorenzo Faravelli, Necaxa

Desde la llegada de Juan Reynoso como entrenador de Necaxa, el argentino ha perdido protagonismo dentro del equipo. Comenzó siendo titular, pero ya acumula dos partidos consecutivos sin estar presente en el once inicial y ni siquiera vio minutos ante las Águilas, uno de los duelos más importantes de los Rayos en la fase regular del Apertura 2026.

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Los competidores de Faravelli toman ventaja

Como si fuese poco, los jugadores que compiten con Faravelli por un lugar en el equipo titular han rendido de manera exitosa. Uno de ellos fue Matías Espíndola, quien le tocó integrar el once inicial de Necaxa ante Pachuca. El mediocampista anotó uno de los tres goles de su equipo, además de participar en la jugada del segundo tanto de los Rayos.

De todos modos, Faravelli ingresó en la segunda mitad cuando el conjunto de Aguascalientes se encontraba ganando por 2-1. Finalmente, el partido finalizó en un electrizante empate 3-3, pero dejó un pensamiento claro: Reynoso ya no considera al argentino como titular indiscutido en Necaxa y su lugar corre peligro.

Los números de Lorenzo Faravelli en Cruz Azul

Durante sus dos años con Cruz Azul, Lorenzo Faravelli disputó 96 partidos oficiales, anotó 12 goles y repartió dos asistencias. El mediocampista argentino acumuló más de 6,300 minutos con la camiseta celeste, teniendo en cuenta todas las competencias que disputó entre 2024 y 2025. Unos registros que reflejan la continuidad que tuvo durante su etapa en La Máquina.

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