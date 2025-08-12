Salió de Cruz Azul, tuvo un problema legal y hoy es el diamante en bruto de México en Europa

Cruz Azul cuenta con una de las canteras más importantes de México, habiendo formado jugadores de calibre mundial como es el caso reciente de Santiago Gimenez, quien ha recibido elogios por parte de la prensa italiana recientemente . Sin embargo, otro canterano de La Máquina ha dado de qué hablar a lo largo de la temporada pasada: hablamos de Rodrigo Huescas, actual jugador del FC Copenhague de Dinamarca. Superó un problema legal y hoy es un diamante en bruto.

Durante su primera temporada en Europa, el lateral derecho de 21 años de edad se hizo rápidamente con la titularidad. Allí juega como lateral derecho, aunque también se desempeñó como carrilero por la misma banda, adueñándose de ese lado del campo. Se caracteriza por ser un defensor técnico, de buena conducción, con pase y capacidad de organizar el juego desde abajo. Por otro lado, Cruz Azul podría perder una figura a manos de Inter Miami .

FC Copenhague Rodrigo Huescas, el ex Cruz Azul que destaca en Europa

Sus cualidades han hecho que sobresalga en el equipo de Jacob Neestrup. Y es que durante su primer año en la institución, fue campeón de liga y copa, y actualmente está cerca de clasificar a la fase de grupos de la UEFA Champions League. En el medio, Huescas tuvo un problema legal, pero pese a ello pudo seguir adelante, destacándose como uno de los mejores defensores del equipo danés.

¿Cuál fue el problema legal que tuvo Rodrigo Huescas en Dinamarca?

El episodio sucedió en el mes de mayo de 2025, cuando se pudo dar a conocer que el juzgado de Copenhague sentenció a Huescas con 20 días de prisión por conducir a exceso de velocidad. Resulta que el ex Cruz Azul habría conducido a 111 kilómetros por hora en una zona urbana donde el máximo era 50.

Como si fuese poco, el futbolista no contaba con permiso válido para transitar en Dinamarca, pues según informó EFE, Huescas no había cambiado su licencia mexicana por la danesa pasados los 180 días de residencia en este país nórdico. Por esta razón, el mexicano perdió su licencia de conducir y tuvo que pagar una multa de 7 mil coronas danesas como infracción (20,700 pesos mexicanos).

En un principio, las autoridades danesas tenían la intención de deportar a Huescas, pero tras declararse culpable y colaborar con las autoridades locales, finalmente el tribunal tomó la decisión de no deportar al defensor. Cabe destacar que Rodrigo tuvo el respaldo de su club en todo momento, ya que en ese momento decidieron no sancionarlo de forma interna, donde incluso llegó a jugar partidos de la Superliga de Dinamarca.

Los números de Rodrigo Huescas durante la última temporada

A lo largo de la temporada 2024/25, el lateral derecho disputó un total de 37 partidos, habiendo anotado dos goles y asistido, también, en dos ocasiones. Los torneos más importantes que jugó fueron la Superliga de Dinamarca y la UEFA Conference League. Ahora, viene de anotar ante Malmo con el objetivo de clasificar a la Champions League.