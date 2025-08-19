¡NI COMO AYUDARLES! Salomón Rondón provoca derrota del Real Oviedo

El Real Oviedo vivió un debut amargo en su regreso a Primera División tras caer 2-0 en su visita al Villarreal, un resultado que tomó rumbo definitivo tras una serie de episodios clave en la primera mitad. El conjunto asturiano perdió la oportunidad de adelantarse en el marcador cuando su nuevo delantero Salomón Rondón desperdició un penalti tempranero; ese fallo cambió el guión del partido y terminó por marcar el devenir del encuentro.

La jugada del penal llegó cuando Oviedo buscaba asentarse en el duelo, pero la ejecución de Rondón fue detenida por el portero rival, lo que no sólo dejó al equipo sin ventaja sino que elevó la moral del Villarreal y generó un golpe anímico difícil de revertir para los visitantes. La reacción local fue inmediata: minutos después de la atajada llegó una expulsión para Oviedo que dejó al equipo con diez y facilitó el dominio amarillo.

¿Quienes metieron los goles del Villarreal?

Aprovechando la superioridad numérica, el Villarreal abrió el marcador con Etta Eyong y amplió la ventaja con un tanto de Pape Gueye, acciones que certificaron la victoria y marcaron la diferencia en el marcador antes del descanso. Con el partido cuesta arriba, el Oviedo se vio obligado a replegarse y buscar soluciones desde el orden defensivo, pero con menos presencia ofensiva de la esperada.

Veljko Paunovic se queja del arbitraje tras debut con derrota

La derrota encendió las críticas y las reflexiones del cuerpo técnico: Veljko Paunovic expresó su malestar por la acumulación de decisiones arbitrales que, a su juicio, influyeron en el resultado, en particular la expulsión y señaló que esos dos episodios (el penal fallado y la roja) marcaron el rumbo del partido.

Desde lo individual, el fallo de Rondón será analizado con detenimiento, debido a que fue contratado para reforzar el ataque y ejercer como referencia ofensiva, el venezolano no pudo convertir en su puesta de largo en LaLiga , lo que deja un sabor agridulce tanto para la afición como para el propio jugador. Pese a eso, su historial y la experiencia acumulada invitan a pensar que tendrá oportunidades para resarcirse en las próximas jornadas, siempre que el equipo recupere equilibrio y contundencia en el área.

