Ni siquiera imaginas qué campeón del mundo criticó la nominación de Julián Quiñones al Balón de Oro 2026

Julián Quiñones recibió una dura crítica por parte de Samuel Umtiti, campeón del mundo en el Mundial de Rusia 2018 con la Selección de Francia. La declaración llega en el contexto de la próxima gala del Balón de Oro 2026, donde France Football reveló a los 30 nominados que pelearán por el premio individual. El mexicano se encuentra dentro de la lista, razón por la que el francés le quitó prestigio al galardón.

¿Qué dijo Samuel Umtiti sobre Julián Quiñones y su nominación al Balón de Oro 2026?

Umtiti es protagonista del programa de radio y televisión, Radio Monte Carlo, uno de los medios más populares de Francia. En una de sus apariciones más recientes, el exdefensor se refirió al Balón de Oro 2026, premio que perdió prestigio con el correr de los años, según su visión. El francés utilizó la aparición de Julián Quiñones entre los nominados como ejemplo.

“Incluyen a Julián Quiñones, pero ¿Qué hizo en el Mundial; cuatro goles para México y eliminados en Octavos de Final? Cuando vi eso me pregunté si era una broma”, expresó el campeón del mundo en 2018.

Samuel Umtiti mundial rusia 2018

Samuel Umtiti y su disconformidad con el Balón de Oro

El exfutbolista de 32 años cuestionó la credibilidad de los criterios que utiliza France Football para escoger a los 30 nominados al galardón individual. Incluso compartió, según su visión, que su prestigio comenzó a decrecer durante la época Messi-Cristiano.

“En serio, ni siquiera veo esta ceremonia. Para los delanteros ganar el Balón de Oro es increíble, pero esta ceremonia ha perdido todo su significado”, comenzó diciendo Umtiti.

TE PUEDE INTERESAR:



“Es muy perjudicial para el futbol, que es un deporte en equipo. La gente piensa mucho más en ganar el Balón de Oro que en los premios colectivos. Puedes ganar una Champions League con tu equipo y sólo piensas en ti mismo. Vamos a hablar de estadísticas otra vez y eso no es suficiente. El futbol no se trata sólo de estadísticas”, complementó.

“Desde la era Messi-Ronaldo ya ni siquiera miro ese trofeo. Ellos tenían estadísticas increíbles y si no ganaban un título importante, realmente no importaba porque su temporada era increíble. En estos momentos, no hay necesariamente un gran jugador por encima de los demás”, sentenció.

La temporada de Julián Quiñones que lo llevó a ser nominado al Balón de Oro 2026

Más allá de la crítica de Samuel Umtiti, los números respaldaldan la presencia de Julián Quiñones entre los 30 nominados. El delantero mexicano terminó la temporada 2025-26 como campeón de goleo de la Saudi Pro League tras marcar 33 goles con el Al-Qadsiah, superando a figuras como Ivan Toney y Cristiano Ronaldo.

Quiñones también fue elegido jugador del partido en 14 ocasiones, más que cualquier otro futbolista del campeonato, y consiguió cuatro tripletes. Su producción ayudó al Al-Qadsiah a finalizar en la cuarta posición de la liga saudí.

Su rendimiento se trasladó a la Selección Mexicana durante el Mundial 2026. La ‘Pantera’ anotó cuatro goles y entregó una asistencia, siendo clave para que el combinado azteca avanzara hasta los Octavos de Final. Además, igualó a Javier Hernández y Luis Hernández como máximo goleador de México en la historia de las Copas del Mundo.

Quiñones marcó contra Sudáfrica, Chequia, Ecuador e Inglaterra. Aunque México quedó eliminado antes de los Cuartos de Final, su título de goleo en Arabia Saudita y su impacto en el Mundial explican por qué France Football decidió incluirlo entre los mejores futbolistas del año.