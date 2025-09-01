Santi Gimenez entre Roma y Milan: esta es la verdad sobre qué equipo paga mejores salarios

Santi Gimenez tendría las horas contadas en el Milan al no entrar en planes del club, por lo que su destino final sería la Roma , equipo que se interesó por el mexicano en este mercado de verano, el cual está a horas de cerrar en el futbol europeo. Ambos clubes son históricos en Italia, aunque existe una gran diferencia en la paga de salarios, ya que La Loba le da mejore sueldos a sus jugadores.

De acuerdo con la plataforma Capology, la Roma desembolsa anualmente más de 109 millones de euros (2.3 mil millones de pesos) en el salario de sus jugadores. Mientras que Milan, donde actualmente juega el mexicano que lleva tiempo sin meter gol , gasta 90.6 millones de euros (1.9 mil millones de pesos) al año.

¿Cuáles son los futbolistas mejores pagados del Milan?

El futbolista mejor pagado del Milan es el francés Cristóbal Nkunku, quien percibe anualmente 9.2 millones de euros (200.5 millones de pesos). El Top-5 de los jugadores que más ganan con los Rossoneri queda conformada de la siguiente manera:



Cristóbal Nkunku – 9.2 millones de euros Ismael Bennacer – más de 7 millones de euros (152.5 millones de pesos). Luka Modrić – 6.4 millones de euros (139.4 millones de pesos). Rafael León – 6.4 millones de euros (139.4 millones de pesos). Youssouf Fofana – 5.6 millones de euros (más de 122 millones de pesos).

Santi Gimenez se ubica en la novena posición al percibir al año 4.6 millones de euros (100.2 millones de pesos), contrato que se ganó luego de llegar como refuerzo bomba al Milan a principios de este 2025.

¿Cuáles son los futbolistas mejores pagados de la Roma?

El futbolista mejor pagado de la Roma es el argentino Paulo Dybala con 12.9 millones de euros (281.2 millones de pesos). El Top-5 de La Loba queda conformado de la siguiente manera: