Santi Gimenez vale 30 millones y ellos son los 5 jugadores más caros de Japón

La Selección Mexicana ya tiene casi todo listo para enfrentar a Japón en el primer amistoso que tendrá en esta fecha FIFA de septiembre y Javier Aguirre reveló qué delantero será titular en México ante los Samuráis Azules . Lo cierto es que el seleccionado nacional tendrá enfrente a un duro rival, que viene de clasificar como primero en las eliminatorias asiáticas rumbo al Mundial 2026. Como si fuese poco, su jugador más caro cuesta 40 millones de euros.

El futbolista más valioso de Japón es Kaoru Mitoma, extremo izquierdo que juega en el Brighton de Inglaterra y que tiene un valor de €40,000,000. Para dar contexto, Santiago Gimenez es el jugador más caro de México y tiene un valor de mercado de 30 millones de euros, según Transfermarkt. Esto deja en claro que será un duelo más que apretado y que no tendrá a Guillermo Ochoa, portero que recibió un mensaje de Javier Aguirre .

Getty Images Kaoru Mitoma es el jugador más valioso de Japón

Los 5 jugadores más valiosos de Japón y que jugarán contra México

Kaoru Mitoma (Brighton): €40,000,000 Takefusa Kubo (Real Sociedad): €30,000,000 Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt): €25,000,000 Zion Susuki (Parma): €20,000,000 Kaishu Sano (Mainz): €20,000,000

La diferencia de valor de plantillas entre México y Japón

Si bien es cierto que México ha tenido equipos más valiosos históricamente, en la actualidad, Japón presenta una plantilla mejor valorada. De acuerdo a Transfermarkt, el equipo nipón está valorado en 264 millones de euros aproximadamente; mientras que el equipo dirigido por el ‘Vasco’ Aguirre tiene un precio de 200 millones. Esto quiere decir que existe una diferencia de €64,000,000 a favor de Japón desde los números económicos.

Los 5 jugadores más valiosos de México para enfrentar a Japón