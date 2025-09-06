deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Internacional
Nota

Santi Gimenez vale 30 millones y ellos son los 5 jugadores más caros de Japón

México se enfrentará a Japón en el marco de partido amistoso de cara al Mundial 2026 y su jugador más caro supera el valor de Santiago Gimenez: 40 millones

Ellos son los 5 jugadores más valiosos de Japón
TV Azteca
Ellos son los 5 jugadores más valiosos de Japón
Rodrigo Acuña
Internacional
Compartir

La Selección Mexicana ya tiene casi todo listo para enfrentar a Japón en el primer amistoso que tendrá en esta fecha FIFA de septiembre y Javier Aguirre reveló qué delantero será titular en México ante los Samuráis Azules . Lo cierto es que el seleccionado nacional tendrá enfrente a un duro rival, que viene de clasificar como primero en las eliminatorias asiáticas rumbo al Mundial 2026. Como si fuese poco, su jugador más caro cuesta 40 millones de euros.

El futbolista más valioso de Japón es Kaoru Mitoma, extremo izquierdo que juega en el Brighton de Inglaterra y que tiene un valor de €40,000,000. Para dar contexto, Santiago Gimenez es el jugador más caro de México y tiene un valor de mercado de 30 millones de euros, según Transfermarkt. Esto deja en claro que será un duelo más que apretado y que no tendrá a Guillermo Ochoa, portero que recibió un mensaje de Javier Aguirre .

Kaoru Mitoma es el jugador más valioso de Japón
Getty Images
Kaoru Mitoma es el jugador más valioso de Japón

Los 5 jugadores más valiosos de Japón y que jugarán contra México

  1. Kaoru Mitoma (Brighton): €40,000,000
  2. Takefusa Kubo (Real Sociedad): €30,000,000
  3. Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt): €25,000,000
  4. Zion Susuki (Parma): €20,000,000
  5. Kaishu Sano (Mainz): €20,000,000

TE PUEDE INTERESAR:

La diferencia de valor de plantillas entre México y Japón

Si bien es cierto que México ha tenido equipos más valiosos históricamente, en la actualidad, Japón presenta una plantilla mejor valorada. De acuerdo a Transfermarkt, el equipo nipón está valorado en 264 millones de euros aproximadamente; mientras que el equipo dirigido por el ‘Vasco’ Aguirre tiene un precio de 200 millones. Esto quiere decir que existe una diferencia de €64,000,000 a favor de Japón desde los números económicos.

Los 5 jugadores más valiosos de México para enfrentar a Japón

  1. Santiago Gimenez (AC Milan): €30,000,000
  2. Edson Álvarez (Fenerbahçe): €25,000,000
  3. Johan Vásquez (Genoa): €14,000,000
  4. Julián Quiñones (Al Qadsiah): €12,000,000
  5. Alexis Vega (Toluca): €10,000,000
Japón
Santiago Gimenez
Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo
×
×