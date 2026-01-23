Santiago Giménez lanza “advertencia” rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026; este es su plan

Estamos a poco menos de cinco meses para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 , uno de los eventos más importantes que el planeta tendrá en esta década. Ante tal situación, Santiago Giménez lanzó una amenaza respecto a lo que ocurrirá con la Selección Mexicana de Futbol.

En medio de los duelos de preparación que la Selección Mexicana vive ante Panamá y Bolivia, el nombre de Santiago Giménez se volvió tendencia en las redes sociales luego de la declaración que concedió, misma que guarda estrecha relación con la Copa Mundial de la FIFA 2026. ¿Qué dijo?

¿Santiago Giménez se ve como campeón en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Durante una charla que tuvo con el portal ESPN, Santiago Giménez fue concreto al asegurar que la Selección Mexicana hará historia en el próximo Mundial, por lo que, aprovechando su instinto soñador, dijo que el cuadro azteca tiene todo para lograr el campeonato en su casa y ante su gente.

“Haremos historia y yo soy un gran soñador, quiero ser campeón del mundo con México”, mencionó Santiago Giménez en torno a la posibilidad de que el cuadro nacional se quede con el título considerando que, al menos en la fase de grupos, se medirá ante escuadras como Sudáfrica, Corea del Sur y una más de Europa.

Cabe mencionar que, en estos momentos, el Chaquito se encuentra en plena rehabilitación luego de la operación que sufrió hace unas semanas. Los diagnósticos indican que podría volver a las canchas entre marzo y abril, por lo que tendría el tiempo justo para lograr su convocatoria rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Cuántos goles tiene Santiago Giménez con la Selección Mexicana?

Su gran paso por Cruz Azul, así como su fichaje por el Feyenoord de los Países Bajos, hizo que Santiago Giménez tuviera su oportunidad con la Selección Mexicana previo a Qatar 2022 . Hasta ahora, el canterano celeste acumula seis anotaciones en 46 encuentros disputados.