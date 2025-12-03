¡Sueñan demasiado! Streamer de Argentina pide a Santiago Gimenez como refuerzo para ganar la Copa Libertadores 2026

Santiago Gimenez y su futuro forman parte de una de las novelas más largas del mercado invernal. El delantero mexicano fue vinculado a varios equipos de la Premier League durante las últimas semanas y los rumores sobre una posible salida de Italia crecieron al conocerse que supuestamente el AC Milan no lo tendría en consideración. En medio de esta revuelta, un famoso streamer argentino pidió al ‘Bebote’ para disputar la Copa Libertadores 2026.

Santiago Gimenez es pedido para jugar en Boca Juniors en 2026

Resulta que una de las cuentas más influyentes en redes sociales vinculadas al conjunto de la Ribera, citó a un medio italiano que expresa que el Rossonero busca un centrodelantero y busca dar salida al ‘Bebote’. En ese sentido, le solicitó a la directiva del ‘Xeneize’ que hagan un intento por Santi Gimenez, considerando su identificación con el país y el club donde jugaba su padre, Christian Gimenez.

Santiago Gimenez es pedido para jugar en Boca Juniors

“Es argentino y es bostero. No tiene rodaje en Italia y Riquelme ya tiene buena relación con el Milan después del pase de Pellegrino. El hijo del Chaco Giménez tiene que venir a jugar la Libertadores a Boca. Este estilo de DELANTERO DE JERARQUÍA necesitamos“, fue lo que compartió Sangre Xeneize, reconocido influencer de X y recientemente streamer. Lo cierto es que su opinión generó una ola de comentarios en redes sociales.

Aficionados de Boca se sumaron a la iniciativa y pidieron la llegada del ex Cruz Azul, aunque otros fanáticos hicieron hincapié en el valor de mercado del delantero, el cual es muy elevado y que seguramente el club argentino no podría afrontar. Mientras tanto, la afición mexicana también se hizo presente y algunos mencionaron que llegar al ‘Xeneize’ podría ser un buen destino para Gimenez pensando en el Mundial 2026.

Santiago Gimenez reveló que uno de sus deseos es jugar en Boca Juniors

A mediados de este 2025, Santi Gimenez viajó a Argentina y, en su itinerario, estaba visitar La Bombonera, estadio de Boca Juniors. Durante su estancia en el barrio de La Boca, el ‘Bebote’ reveló que uno de sus deseos es vestir la camiseta del equipo argentino: “Mi papá jugó en Boca y desde niño me inculcó esta pasión por Boca. Sería un sueño para mí”.

Cabe resaltar que solamente se trata de una iniciativa realizada por los fanáticos en redes sociales, pues ni el propio jugador ni Boca Juniors se han vinculado durante los últimos días para iniciar posibles negociaciones.