Sara Rozas, entrenadora personal: “Este es el ejercicio que considero indispensable para las mujeres después de los 50 años”

Así como expertos recomiendan entrenar fuerza, Sara Rozas, entrenadora personal y especialista en fitness, considera que este tipo de actividad es fundamental para mantener una buena salud después de los 50 años. Según explica, sus beneficios van más allá de ganar músculo, pues ayuda a proteger los huesos, las articulaciones y prevenir problemas del envejecimiento.

Mientras especialistas en fitness recomiendan ciertos ejercicios, Rozas destaca la importancia de incorporar rutinas de fuerza desde edades tempranas. En una entrevista con The Objective, explicó que incluso a los 60 años es posible desarrollar masa muscular, siempre que exista un entrenamiento adecuado y una alimentación que acompañe el proceso.

|Foto: IG / saritarozastrainer

¿Cuáles son los ejercicios que recomienda Sara Rozas, entrenadora personal?

Para Rozas, el entrenamiento de fuerza es indispensable a partir de los 50 años. La especialista lo define como un “fármaco” contra el envejecimiento, debido a sus efectos sobre la salud muscular, ósea y metabólica.

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Entre sus recomendaciones, señala que lo ideal es entrenar 2 o 3 días por semana, dejando 48 horas de recuperación entre sesiones. Para quienes comienzan desde cero, aconseja utilizar las máquinas del gimnasio, porque permiten familiarizarse con los movimientos antes de pasar al peso libre.

La entrenadora también recuerda que la pérdida de músculo, conocida como sarcopenia, puede comenzar alrededor de los 30 años. Dos señales para identificarla son la disminución de la fuerza de agarre y una menor velocidad al caminar.

Mejores frases de Sara Rozas, especialista fitness

La entrenadora compartió varias reflexiones sobre el ejercicio, el envejecimiento y la posibilidad de ganar músculo:

Sobre entrenar fuerza: “Es vital y de carácter super necesario, ya que actúa como un “fármaco” contra el envejecimiento”.

“Es vital y de carácter super necesario, ya que actúa como un “fármaco” contra el envejecimiento”. Sobre los beneficios del ejercicio: “No solo mejora la fuerza en los huesos, sino que también ayuda a regular el azúcar en sangre, protege las articulaciones”.